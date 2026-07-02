«Ηράκλειο για σένα»: Παρέμβαση για το Κέντρο Αστέγων

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Η Δημοτική Παράταξη «Ηράκλειο για σένα» με Επικεφαλής, την Μαρία Καναβάκη, κατέθεσε προς εισαγωγή και συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τη λειτουργία του Κέντρου Αστέγων του Δήμου Ηρακλείου.

Ακολουθεί η σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου:

«Κύριε Πρόεδρε,

Στον Δήμο Ηρακλείου είχε δημιουργηθεί και λειτουργούσε Κέντρο Αστέγων υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης παρέχοντας υπηρεσίες σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, όπως:

Ασφαλή Φιλοξενία: Διαβίωση, παραμονή, διανυκτέρευση, προστασία σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης ή έντονων καιρικών φαινομένων.

Υπηρεσίες Υγιεινής: Πρόσβαση σε ατομικά λουτρά και εγκαταστάσεις πλυντηρίων.

Σίτιση: Παροχή γευμάτων.

Υποστήριξη: Ψυχοκοινωνική στήριξη, συμβουλευτική και νοσηλευτική φροντίδα.

Το Κέντρο Αστέγων του Δήμου Ηρακλείου αποτελούσε μια σημαντική Δημοτική Κοινωνική Δομή, με την απαραίτητη δικτύωση και διασύνδεση εσωτερικά και εξωτερικά του Δήμου, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέριμνας σε άστεγα άτομα, αλλά και γενικότερα σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Παρόλα αυτά η Δημοτική Αρχή σε προηγούμενο χρόνο αποφάσισε να αλλάξει τη χρήση και τη μορφή του Κέντρου Αστέγων, περιορίζοντας στην ουσία τον τρόπο λειτουργίας του.

Επιπρόσθετα, όμως, πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αστέγων στεγάζονται πλέον Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Ρωτούμε λοιπόν:

Ποιες υπηρεσίες έχουν εγκατασταθεί εκεί και γιατί;

Ποιος έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση;

Λειτουργεί με κάποια μορφή το Κέντρο Αστέγων ή καταργήθηκε εντελώς για να μετατραπεί σε γραφεία;

Συζητήθηκε αυτή η ενέργεια στο Δημοτικό Συμβούλιο;

Ενημερώθηκε η Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Αστέγων;

Παρέχει υπηρεσίες προστασίας και φιλοξενίας ο Δήμος Ηρακλείου σε άστεγους και κοινωνικά αδύναμους πολίτες;

Ποια είναι η πολιτική της Δημοτικής Αρχής για την αντιμετώπιση της αστεγίας;

Τέλος, παρακαλούμε να γίνει ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία» που εδώ και χρόνια υλοποιείται στον Δήμο Ηρακλείου.

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε να εισαχθούν προς συζήτηση όλα τα παραπάνω στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα ορίσετε, καθώς αφορούν και σχετίζονται με ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα, το οποίο ο Δήμος Ηρακλείου οφείλει να έχει ανάμεσα στις βασικές πολιτικές του προτεραιότητες.

Ακόμη και αν κάποιοι άνθρωποι δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο Κέντρο Αστέγων, η υφιστάμενη Δομή θα έπρεπε να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί από τη Δημοτική Αρχή και να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Σε ευαίσθητα και ανθρωπιστικής φύσεως ζητήματα δεν υπάρχει η λογική «κόστους-οφέλους». Ο Δήμος έχει καθήκον και χρέος να είναι το πέπλο ασφάλειας και προστασίας για όσους χρειάζονται βοήθεια, ακόμα και αν είναι ένας ή ελάχιστοι. Ευχή μας, μια κοινωνία που δεν θα είναι κανείς.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Δημοτική Παράταξη «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»

Η Επικεφαλής

Μαρία Καναβάκη

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κώστας Βαρδαβάς, Λευτέρης Σουλτάτος»

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