Ισπανία - Μαρόκο: Μόλις 14 χιλιόμετρα χωρίζουν τις δύο χώρες - Γιατί δεν υπάρχει γέφυρα

Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και του Μαρόκου εξετάζουν την ιδέα της κατασκευής μιας γέφυρας που θα ενώνει τις δύο χώρες, οι οποίες απέχουν μόλις 14 χιλιόμετρα στο Στενό του Γιβραλτάρ.







Το σχέδιο ακολουθεί τη λογική της Σήραγγας της Μάγχης, η οποία συνδέει τη Γαλλία με την Αγγλία μέσω μιας υποθαλάσσιας διαδρομής μήκους άνω των 50 χιλιομέτρων. Μια χερσαία σύνδεση μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής θα αποτελούσε μια ιστορική επιχειρηματική ευκαιρία για την Ισπανία, καθώς θα τη μετέτρεπε στη βασική πύλη εξόδου της Ευρώπης προς την αφρικανική ήπειρο.

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