Κρήτη: Κατέληξε στη ΜΕΘ ο 83χρονος μετά την παράσυρση από αυτοκίνητο

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Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 83χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο το πρωί (02/07) στο κέντρο των Χανίων, στη συμβολή των οδών Εφέδρων Πολεμιστών και Γεωργιλάδων.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα σοβαρά τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τροχαίας Χανίων.

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