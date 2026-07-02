Νέα στελέχη στην Πυροσβεστική Κρήτης – 55 πυροσβέστες αναλαμβάνουν καθήκοντα

Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης ενισχύεται με 55 νέους Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία, οι οποίοι αναλαμβάνουν υπηρεσία με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος στο νησί.

Η ενίσχυση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη και οι ανάγκες για άμεση επέμβαση σε πυρκαγιές, αλλά και σε κάθε είδους έκτακτα περιστατικά, παραμένουν αυξημένες.

Οι νέοι πυροσβέστες αναμένεται να στελεχώσουν τις υπηρεσίες της Κρήτης, συμβάλλοντας στην καλύτερη προστασία των πολιτών, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού.

'Οπως αναφέρεται:

Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη εξακοσίων (600) Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία (Π.Ε.Θ.), ανακοινώνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Οι νέες θέσεις κατανέμονται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Σώματος και θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο τόσο την ηπειρωτική όσο και τη νησιωτική χώρα. Στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης κατανέμονται συνολικά 55 νέες οργανικές θέσεις, ενισχύοντας τις κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Οι νέες θέσεις κατανέμονται ως εξής: • Ηράκλειο 15 • Λασίθι 15

Ρέθυμνο 10 • Χανιά 15 Σύνολο: 55 θέσεις Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε: «Με την κατανομή των 600 νέων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία ενισχύουμε ουσιαστικά το Πυροσβεστικό Σώμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, ενδυναμώνουμε τις υπηρεσίες εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος απαιτεί ισχυρές, καλά στελεχωμένες και σύγχρονες πυροσβεστικές υπηρεσίες. Συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε το Πυροσβεστικό Σώμα να γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικό απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.»

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