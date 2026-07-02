Γεωργούλης: "Στα προσωπικά μου είμαι πάρα πολύ καλά, ακόμα και στη σχέση θέλω να είμαι ελεύθερος"

Ο Αλέξης Γεωργούλης μίλησε στο Happy Day για την προσωπική του ζωή, εξηγώντας ωστόσο ότι ακόμα και σε σχέση να βρίσκεται, θέλει να νιώθει ελεύθερος.

«Στα προσωπικά μου είμαι πάρα πολύ καλά. Ακόμα και σε σχέση να είσαι, πρέπει να νιώθεις ελεύθερος. Είτε είμαι σε σχέση, είτε όχι, θα ήθελα να είμαι ελεύθερος. Προσπαθώ να είμαι ελεύθερος. Δεν με φοβίζει η δέσμευση, αυτό που με προβληματίζει είναι η συνειδητότητα της δέσμευσης και τι πρέπει να κάνεις. Αυτά με προβληματίζουν περισσότερο που τα βρίσκω μέσα από τον μοναχικό δρόμο», είπε χαρακτηριστικά.

«Και γυμνάζομαι και έχω αδυνατίσει. Θα μπορούσα να είμαι και 20 κιλά παραπάνω και να έχω την ίδια διάθεση. Τα 110 κιλά όμως δεν μου έκαναν και πολύ αίσθηση, οπότε είπα να φύγω από εκεί. Έχω φτάσει και 110 κιλά. Τώρα είμαι κάτω από 90».

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