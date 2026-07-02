ΠΕΜ.02 Ιου 2026 16:30
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές χάους στη Γαλλία: Ουρές και μαλλιοτραβήγματα για ένα κλιματιστικό ή ανεμιστήρα (βίντεο)

Γαλλία
clock 16:10 | 02/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σκηνές χάους καταγράφηκαν στη Γαλλία μετά τη διάθεση 200.000 ανεμιστήρων και κλιματιστικών, ενόψει νέου κύματος καύσωνα που θα αντιμετωπίσει η χώρα.

Οι σκηνές έντασης καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της Γαλλίας -και δεν είναι η πρώτη φορά-καθώς η Lidl διέθεσε περίπου 200.000 ανεμιστήρες και κλιματιστικά στα καταστήματά της, ενόψει ενός νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τη χώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, εκατοντάδες καταναλωτές είχαν σχηματίσει ουρές έξω από καταστήματα, ελπίζοντας να προλάβουν ένα από τα πολυπόθητα προϊόντα, υπογραμμίζει η γαλλική εφημερίδα Parisien.



Σε πολλές περιπτώσεις, οι διαθέσιμες ποσότητες εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας πίσω τους μακρές ουρές και έντονη δυσαρέσκεια.



Συγκλονιστικές εικόνες από τη Γαλλία

Ο ενθουσιασμός ήταν αναμενόμενος, καθώς η ζήτηση για συστήματα ψύξης έχει εκτοξευθεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Πολλοί καταναλωτές κατέγραψαν σκηνές πανικού και χάους στα social media, με βίντεο που δείχνουν συνωστισμό, διαπληκτισμούς και αγοραστές να προσπαθούν να εξασφαλίσουν ένα προϊόν πριν εξαντληθεί, ενώ επενέβη και η αστυνομία.



Στο Ναντέρ, πάνω από εκατό άτομα όρμησαν μέσα στο κατάστημα, φτάνοντας μέχρι και στο σημείο να σπάσουν την είσοδο, η οποία υπέστη ζημιές, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV από τον τόπο του γεγονότος, μόνο μια δεκάδα πελατών κατάφερε τελικά να φύγει με μια συσκευή, εν μέσω έντασης.



Παρόμοιες σκηνές καταγράφηκαν και αλλού, με πολλές αναφορές να κάνουν λόγο για ανεπαρκή αποθέματα.

Πιάστηκαν στα χέρια για ένα κλιματιστικό

Στο Παρίσι, η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη. Σε ορισμένα καταστήματα, δεν παραδόθηκαν καθόλου κλιματιστικά, ενώ αλλού υπήρχαν μόλις 1-2 τεμάχια για εκατοντάδες άτομα.

Σε ένα κατάστημα του 14ου διαμερίσματος, περίπου 400 άτομα διεκδικούσαν μόνο δύο κλιματιστικά, ενώ, σύμφωνα με αναφορές, έγινε ακόμη και χρήση δακρυγόνων, με αποτέλεσμα να πέσουν γυναίκες στο έδαφος.



Παρά το χάος, ορισμένοι καταναλωτές κατάφεραν να προμηθευτούν προϊόντα και μοιράστηκαν τη «νίκη» τους στα κοινωνικά δίκτυα.

Η αυξημένη ζήτηση για συσκευές ψύξης δεν περιορίζεται μόνο στη Lidl. Σε ολόκληρη τη Γαλλία, οι πωλήσεις ανεμιστήρων και κλιματιστικών έχουν εκτοξευθεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με τον CEO της Carrefour, μόνο τη Δευτέρα 22 Ιουνίου πωλήθηκαν περίπου 30.000 μονάδες σε μία ημέρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε 1.000 φορές περισσότερο από μια συνηθισμένη ημέρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Θεσσαλονίκη: Τρεις ύποπτοι για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα

Η στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα (βίντεο)

Ηλεκτρικό Ρεύμα: Πώς διαμορφώνονται τα πράσινα τιμολόγια τον Ιούλιο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γαλλία Καύσωνας κλιματιστικά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis