Σκηνές χάους στη Γαλλία: Ουρές και μαλλιοτραβήγματα για ένα κλιματιστικό ή ανεμιστήρα (βίντεο)

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Σκηνές χάους καταγράφηκαν στη Γαλλία μετά τη διάθεση 200.000 ανεμιστήρων και κλιματιστικών, ενόψει νέου κύματος καύσωνα που θα αντιμετωπίσει η χώρα.

Οι σκηνές έντασης καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της Γαλλίας -και δεν είναι η πρώτη φορά-καθώς η Lidl διέθεσε περίπου 200.000 ανεμιστήρες και κλιματιστικά στα καταστήματά της, ενόψει ενός νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τη χώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, εκατοντάδες καταναλωτές είχαν σχηματίσει ουρές έξω από καταστήματα, ελπίζοντας να προλάβουν ένα από τα πολυπόθητα προϊόντα, υπογραμμίζει η γαλλική εφημερίδα Parisien.

Bousculade ce matin devant un magasin Lidl pour acheter des climatiseurs et des ventilateurs.







Une importante foule attendait l'ouverture du magasin depuis tôt ce matin. pic.twitter.com/k6GMU22shv — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) July 2, 2026





Σε πολλές περιπτώσεις, οι διαθέσιμες ποσότητες εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας πίσω τους μακρές ουρές και έντονη δυσαρέσκεια.

🇫🇷🥵 FLASH | Des tensions ont éclaté dans plusieurs magasins Lidl e matin. L'enseigne organisait une vente de climatiseurs et ventilateurs à prix réduits. À Nanterre, la police a dû intervenir après que les portes d'entrée du magasin ont été forcées. (🎥 Luc Auffret)… https://t.co/zZDXW31SUR — Cerfia (@CerfiaFR) July 2, 2026





Συγκλονιστικές εικόνες από τη Γαλλία

Ο ενθουσιασμός ήταν αναμενόμενος, καθώς η ζήτηση για συστήματα ψύξης έχει εκτοξευθεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Πολλοί καταναλωτές κατέγραψαν σκηνές πανικού και χάους στα social media, με βίντεο που δείχνουν συνωστισμό, διαπληκτισμούς και αγοραστές να προσπαθούν να εξασφαλίσουν ένα προϊόν πριν εξαντληθεί, ενώ επενέβη και η αστυνομία.

"Ils n’ont rien organisé" : chaos dans plusieurs magasins #Lidl de France aujourd'hui après la mise en vente de 200.000 ventilateurs et climatiseurs. Des personnes ont attendu des heures. Des entrées ont été forcées par endroits. pic.twitter.com/g2LCtZjhiJ — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 2, 2026





Στο Ναντέρ, πάνω από εκατό άτομα όρμησαν μέσα στο κατάστημα, φτάνοντας μέχρι και στο σημείο να σπάσουν την είσοδο, η οποία υπέστη ζημιές, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV από τον τόπο του γεγονότος, μόνο μια δεκάδα πελατών κατάφερε τελικά να φύγει με μια συσκευή, εν μέσω έντασης.

🚨 SCÈNES DE CHAOS DANS LES LIDL PARTOUT EN FRANCE !







Pour une vente exceptionnelle de climatiseurs et de ventilateurs, tous les magasins ont été pris d’assaut...







Bagarres, portes cassées, insultes… alors que les stocks étaient extrêmement limités ❌ pic.twitter.com/VDPRql8ujp — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) July 2, 2026





Παρόμοιες σκηνές καταγράφηκαν και αλλού, με πολλές αναφορές να κάνουν λόγο για ανεπαρκή αποθέματα.

Πιάστηκαν στα χέρια για ένα κλιματιστικό

Bagarres, portes forcées, intervention de la police... L'annonce de la vente de 200.000 climatiseurs et ventilateurs par Lidl vire au chaos pic.twitter.com/Gi6wP4FYWJ — BFM (@BFMTV) July 2, 2026

Στο Παρίσι, η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη. Σε ορισμένα καταστήματα, δεν παραδόθηκαν καθόλου κλιματιστικά, ενώ αλλού υπήρχαν μόλις 1-2 τεμάχια για εκατοντάδες άτομα.

Σε ένα κατάστημα του 14ου διαμερίσματος, περίπου 400 άτομα διεκδικούσαν μόνο δύο κλιματιστικά, ενώ, σύμφωνα με αναφορές, έγινε ακόμη και χρήση δακρυγόνων, με αποτέλεσμα να πέσουν γυναίκες στο έδαφος.

L’enseigne de supermarchés discount organise ce jeudi 2 juillet une grande vente de 200.000 climatiseurs et ventilateurs en France, alors qu’une nouvelle vague de chaleur est attendue en fin de semaine et que les stocks se font rares dans les magasins. Mais dans certains points… pic.twitter.com/kNbvNRtcYe — Le Figaro (@Le_Figaro) July 2, 2026





Παρά το χάος, ορισμένοι καταναλωτές κατάφεραν να προμηθευτούν προϊόντα και μοιράστηκαν τη «νίκη» τους στα κοινωνικά δίκτυα.

Η αυξημένη ζήτηση για συσκευές ψύξης δεν περιορίζεται μόνο στη Lidl. Σε ολόκληρη τη Γαλλία, οι πωλήσεις ανεμιστήρων και κλιματιστικών έχουν εκτοξευθεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με τον CEO της Carrefour, μόνο τη Δευτέρα 22 Ιουνίου πωλήθηκαν περίπου 30.000 μονάδες σε μία ημέρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε 1.000 φορές περισσότερο από μια συνηθισμένη ημέρα.

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