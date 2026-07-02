Ιταλία: Μετά τον καύσωνα το «έστρωσε» στις Άλπεις - Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη χώρα

Μετά τον πρωτοφανή καύσωνα που βίωσε η Κεντρική Ευρώπη, στην Ιταλία είδαν έντονες χιονοπτώσεις.

Στο πέρασμα του Στέλβιο (Passo dello Stelvio) το οποίο βρίσκεται στις δυτικές Άλπεις στα σύνορα της Ιταλίας με την Ελβετία, έριξε εχθές 1η Ιουλίου, πυκνό λευκό χιόνι. Ο δρόμος βρίσκεται σε υψόμετρο 2.757 μέτρων και αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο πέρασμα των Άλπεων, στρώθηκε στα λευκά, με τις εικόνες που έρχονται από το σημείο να μας θυμίζουν χειμωνιάτικες μέρες.

Dopo l'ondata di caldo che ha interessato anche l'arco alpino, al Passo dello Stelvio nevica.







Le precipitazioni nevose sono iniziate nel pomeriggio del primo luglio, con il conseguente crollo delle temperature. Raffiche di vento e grandinate hanno interessato anche il Trentino… pic.twitter.com/M7PoGifE4V — Repubblica (@repubblica) July 2, 2026

Στο σημείο στεγάζεται χιονοδρομικό κέντρο το οποίο λειτουργεί κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς το χειμώνα δεν είναι εύκολα προσβάσιμο λόγω του χιονιού. Όμως οι υψηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν τις προηγούμενες μέρες σε όλη την κεντρική και δυτική Ευρώπη, δεν έδειχναν ότι θα ερχόταν τόσο γρήγορη αλλαγή στον καιρό.

Οι εικόνες που έρχονται από τις κάμερες δρόμου δείχνουν πως τα χιόνια έχουν μείνει στις κορυφές των βουνών αλλά και στην πίστα του χιονοδρομικού, ενώ η θερμοκρασία είχε φτάσει στους 15 βαθμούς Κελσίου στις 12:00 το μεσημέρι. Οι Αρχές Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε επιφυλακή για τις πτώσεις δέντρων και τις καταστροφές που μπορεί να προκαλέσει η κακοκαιρία.

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Στα πιο χαμηλά υψόμετρα, στο Τρεντίνο και Άλτο Άντιτζε, σημειώθηκαν σφοδρές χαλαζοπτώσεις με έντονες ριπές ανέμου, ενώ η χιονόπτωση προκάλεσε και απότομη πτώση της θερμοκρασίας. Στις περιοχές Μεράνο, Μπρεσανόνε και Μπολζάνο, υπήρξαν αρκετές κλήσεις στην Πυροσβεστική λόγω των καιρικών φαινομένων.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό στη Λομβαρδία και κίτρινο συναγερμό σε 14 περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της Τοσκάνης, του Βένετο, της Σικελίας και της Απουλίας. Η κατάσταση στο Μιλάνο ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη με καταιγίδες από νωρίς το πρωί έως τα μεσάνυχτα. Περίπου 240 κλήσεις σημειώθηκαν στην Πυροσβεστική για πλημμύρες και πτώσεις δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους.





Υποχωρεί ο καύσωνας

Το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα το τελευταίο διάστημα και οδήγησε σε πέντε θανάτους φαίνεται να υποχωρεί τις επόμενες μέρες.

Με μόνη εξαίρεση κάποιες πόλεις της Σικελίας, η υπόλοιπη Ιταλία έρχεται αντιμέτωπη με απότομη πτώση της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να φέρει και αρκετές καταιγίδες με κεραυνούς. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι έως το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά, όμως δεν θα φτάσει τις προηγούμενες ακραίες τιμές.

Προειδοποίηση ΠΟΥ

Ο Περιφερειακός Διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Χανς Κλούγκε, εξήγησε ότι «οι τρέχοντες καύσωνες στην Ευρώπη είναι μια πρόβα τζενεράλε: σε όλη την Ευρώπη, αυτή τη στιγμή, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών γεμίζουν. Οι υπηρεσίες ασθενοφόρων καταγράφουν αριθμούς ρεκόρ», προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό περισσότερο από διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Οι καύσωνες δεν είναι πλέον εξαιρετικά, μεμονωμένα γεγονότα. Είναι επαναλαμβανόμενες κρίσεις που γίνονται όλο και πιο συχνές, πιο έντονες και πιο μακροχρόνιες. Κάθε καλοκαίρι που δεν προετοιμαζόμαστε επαρκώς είναι ένα καλοκαίρι για το οποίο πληρώνουμε το τίμημα σε ανθρώπινες ζωές».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε επίσης ότι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, οι εθνικοί αξιωματούχοι που είναι αρμόδιοι για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή από όλα τα κράτη μέλη του ΠΟΥ στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια θα συγκληθούν σε μια «επανεξέταση της έκτακτης ανάγκης».

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