Ηράκλειο: Την Πέμπτη η απολογία του 62χρονου για τα 45 χασισόδεντρα στη Βιάννο

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Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ηρακλείου βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, ο 62χρονος που συνελήφθη για τη χασισοφυτεία με τα 45 δενδρύλλια στην Κάτω Σύμη του Δήμου Βιάννου.

Ο εισαγγελέας υπηρεσίας του άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε αμέσως μετά στην αρμόδια ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 62χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία, με αποτέλεσμα η απολογία του να προσδιοριστεί για αύριο, Πέμπτη 27 Αυγούστου. Μέχρι τότε, ο συλληφθείς θα παραμείνει στα κρατητήρια.

Μετά την ολοκλήρωση της απόλογίας του, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν από κοινού για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του 62χρονου, δηλαδή αν θα κριθεί προσωρινά κρατούμενος (προφυλακιστέος) ή αν θα αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων μέχρι τον ορισμό της δίκης του.

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