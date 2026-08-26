Τι θα φάμε σήμερα; Πρωτεϊνική γλυκιά ομελέτα με μήλο

Υλικά (5-6 μερίδες)



150 γρ. αλεύρι ντίνκελ



300 ml φυτικό γάλα με επιπλέον πρωτεΐνη



8 ασπράδια



200 γρ. τυρί cottage



2 μήλα



1 κ.γ. κανέλα



3 κ.σ. μέλι







Εκτέλεση



Βήμα 1: Αναμειγνύουμε στο μπλέντερ το αλεύρι, το γάλα, τα ασπράδια, το μέλι και το τυρί cottage, μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα.



Βήμα 2: Στρώνουμε ένα ταψί (διαστάσεων 45.5 x 37 εκ.) με αντικολλητικό χαρτί και απλώνουμε ομοιόμορφα το μείγμα.



Βήμα 3: Κόβουμε τα μήλα σε λεπτές φέτες και τις τοποθετούμε διάσπαρτα πάνω από το μείγμα.



Βήμα 4: Πασπαλίζουμε με την κανέλα.



Βήμα 5: Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στον αέρα, στους 180°C για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα και να αφρατέψει.



Βήμα 6: Αφήνουμε να κρυώσει για λίγο και ιδανικά σερβίρουμε όσο είναι ακόμη ζεστό, προσθέτοντας λίγη επιπλέον κανέλα αν θέλουμε.







Διατροφική αξία ανά μερίδα



Ενέργεια: 108 kcal



Υδατάνθρακες: 6,1 γρ.



Πρωτεΐνη: 22,4 γρ.



Λιπαρά: 3,2 γρ.



Κορεσμένα λιπαρά: 0,3 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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