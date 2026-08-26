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Τι θα φάμε σήμερα; Πρωτεϊνική γλυκιά ομελέτα με μήλο

ομελετα. μηλο
clock 07:48 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά (5-6 μερίδες)

150 γρ. αλεύρι ντίνκελ

300 ml φυτικό γάλα με επιπλέον πρωτεΐνη

8 ασπράδια

200 γρ. τυρί cottage

2 μήλα

1 κ.γ. κανέλα

3 κ.σ. μέλι



Εκτέλεση

Βήμα 1: Αναμειγνύουμε στο μπλέντερ το αλεύρι, το γάλα, τα ασπράδια, το μέλι και το τυρί cottage, μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα.

Βήμα 2: Στρώνουμε ένα ταψί (διαστάσεων 45.5 x 37 εκ.) με αντικολλητικό χαρτί και απλώνουμε ομοιόμορφα το μείγμα.

Βήμα 3: Κόβουμε τα μήλα σε λεπτές φέτες και τις τοποθετούμε διάσπαρτα πάνω από το μείγμα.

Βήμα 4: Πασπαλίζουμε με την κανέλα.

Βήμα 5: Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στον αέρα, στους 180°C για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα και να αφρατέψει.

Βήμα 6: Αφήνουμε να κρυώσει για λίγο και ιδανικά σερβίρουμε όσο είναι ακόμη ζεστό, προσθέτοντας λίγη επιπλέον κανέλα αν θέλουμε.



Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 108 kcal

Υδατάνθρακες: 6,1 γρ.

Πρωτεΐνη: 22,4 γρ.

Λιπαρά: 3,2 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 0,3 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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