Τι θα φάμε σήμερα; Πρωτεϊνική γλυκιά ομελέτα με μήλο

Υλικά (5-6 μερίδες)
150 γρ. αλεύρι ντίνκελ
300 ml φυτικό γάλα με επιπλέον πρωτεΐνη
8 ασπράδια
200 γρ. τυρί cottage
2 μήλα
1 κ.γ. κανέλα
3 κ.σ. μέλι
Εκτέλεση
Βήμα 1: Αναμειγνύουμε στο μπλέντερ το αλεύρι, το γάλα, τα ασπράδια, το μέλι και το τυρί cottage, μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα.
Βήμα 2: Στρώνουμε ένα ταψί (διαστάσεων 45.5 x 37 εκ.) με αντικολλητικό χαρτί και απλώνουμε ομοιόμορφα το μείγμα.
Βήμα 3: Κόβουμε τα μήλα σε λεπτές φέτες και τις τοποθετούμε διάσπαρτα πάνω από το μείγμα.
Βήμα 4: Πασπαλίζουμε με την κανέλα.
Βήμα 5: Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στον αέρα, στους 180°C για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα και να αφρατέψει.
Βήμα 6: Αφήνουμε να κρυώσει για λίγο και ιδανικά σερβίρουμε όσο είναι ακόμη ζεστό, προσθέτοντας λίγη επιπλέον κανέλα αν θέλουμε.
Διατροφική αξία ανά μερίδα
Ενέργεια: 108 kcal
Υδατάνθρακες: 6,1 γρ.
Πρωτεΐνη: 22,4 γρ.
Λιπαρά: 3,2 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 0,3 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
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