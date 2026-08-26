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Το πρωινό που προτιμά η Βάσω Λασκαράκη στις διακοπές στην Κρήτη

λασκαρακη
clock 09:00 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μετά το ταξίδι τους στη Μαγιόρκα, η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος επέστρεψαν πίσω στο νησί μας.

Η ηθοποιός σε ανάρτησή της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, παρουσίασε στους διαδικτυακούς της φίλους το πλούσιο πρωινό που ετοίμασε, με πρωταγωνίστρια μια λαχταριστή, σπιτική στραπατσάδα.

Πιο συγκεκριμένα, συνδύασε μελάτα αυγά, φρέσκα ντοματίνια, πιπεριές και μυρωδικά, δημιουργώντας ένα χορταστικό πιάτο που συνδυάζει γεύση και θρεπτικά συστατικά και αποτελεί ιδανική επιλογή για ένα δυνατό ξεκίνημα της ημέρας.

λασκαρακη

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