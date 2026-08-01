Γέννησε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι καθώς πριν δύο μήνες έφερε στον κόσμο τον γιο της. Η πρώην παίκτρια του Survivor έκανε γνωστή την είδηση την ημέρα των γενεθλιών της.

Έτσι ημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών με τον σύζυγό της Νεκτάριο Λεμονίδη και τον νεογέννητο γιο τους από το μαιευτήριο.

Μάλιστα όπως αποκάλυψε ο γιος της γεννήθηκε πρόωρα, μόλις στις 31 εβδομάδες της κύησής της, στις 26 Μαΐου.

“Ο πιο όμορφος λόγος που από φέτος θα αγαπώ ακόμα περισσότερο τα γενέθλιά μου, είναι γιατί μου χάρισαν το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Κάποιες ιστορίες αγάπης χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να ειπωθούν. Στις 26 Μαΐου, στις 31 εβδομάδες της κύησης μου, ο μικρός μου πρίγκιπας αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή να γνωρίσει τον κόσμο. Μέσα σε μόλις 30 λεπτά, ήρθε στον κόσμο φυσιολογικά, τόσο μικρός, αλλά ήδη ένας τεράστιος μαχητής. Η πρώτη φορά που σε κράτησα στην αγκαλιά μου δεν ήταν όπως την είχα ονειρευτεί. Σε έφεραν τυλιγμένο μέσα σε ένα μικρό διάφανο σακουλάκι, τόσο μικροσκοπικό και τόσο πολύτιμο. Κι όμως, εκείνη η αγκαλιά ήταν η πιο μεγάλη της ζωής μου. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως η δύναμη δεν μετριέται σε κιλά ή σε εβδομάδες κύησης, αλλά στην καρδιά, στην πίστη και στην θετική μας σκέψη”.

Ακολούθησαν δύο μήνες στη θερμοκοιτίδα, στην ΜΕΝΝ. Δύο μήνες γεμάτοι προσευχές, δάκρυα, αγωνία, πίστη, ελπίδα και αμέτρητη αγάπη. Κάθε μέρα μάς αποδείκνυες πως γεννήθηκες για να παλεύεις. Πως τα Θαύματα υπάρχουν και πως μερικές από τις πιο δυνατές ψυχές ξεκινούν τη ζωή τους λίγο νωρίτερα. Σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων μου, δεν θα μπορούσα να ζητήσω πιο όμορφο δώρο. Γιατί η δική μου ζωή απέκτησε πραγματικό νόημα από τη στιγμή που ήρθες εσύ”, έγραψε στη λεζάντα.

Διαβάστε επίσης

Σβαρτσενέγκερ: Γιόρτασε τα 79α γενέθλιά του σηκώνοντας βάρη

Ρέμος: «Θα κάνω μια μικρή διακοπή από τις ζωντανές εμφανίσεις»