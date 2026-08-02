Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς: Στο "κίτρινο" η Κρήτη τη Δευτέρα

Σε πορτοκαλί συναγερμό (κατηγορία κινδύνου 4) θα παραμείνει η Αττική και την Δευτέρα, 3 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δύο περιοχές θα βρίσκονται στην κατηγορία 4.



Πρόκειται για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας).

Στην κατηγορία 3 το κίτρινο είναι ηΚρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο νότιος Εβρος, η κεντρική Στερεά, τα νότια νησιά στα Επτάνησα, η βόρεια και ανατολική Πελοπόννησος καθώς και η Ανατολική Στερεά και η ανατολική Ηπειρος.

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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

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