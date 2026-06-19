Πέθανε στα 35 της η «Σαμάρα» του The Ring

Η Ντέιβ Τσέις που έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο ως η ανατριχιαστική Σαμάρα του «The Ring», πέθανε σε ηλικία 35 ετών στο Λος Άντζελες

Σύμφωνα με τον πατέρα της, Τζον Ντέιβιντ Σβάλιερ, η ηθοποιός υπέκυψε σε επιπλοκές που προκάλεσαν η βακτηριακή μηνιγγίτιδα και μια σοβαρή λοίμωξη του αίματος.

Τους τελευταίους μήνες της ζωής της ζούσε σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες μαζί με τον σύντροφό της, χωρίς μόνιμη στέγη.

Η παιδική σταρ που κατέκτησε το Χόλιγουντ

Γεννημένη το 1990 στο Λας Βέγκας, η Τσέις μεγάλωσε στο Όρεγκον και από πολύ μικρή βρέθηκε μπροστά στις κάμερες. Σε ηλικία έξι ετών είχε ήδη κερδίσει διαγωνισμό ομορφιάς για παιδιά, ενώ λίγο αργότερα ξεκίνησε να εμφανίζεται σε διαφημίσεις και τηλεοπτικές παραγωγές.

Στην καριέρα της συμμετείχε επίσης στις ταινίες «Donnie Darko» και «S. Darko», ενώ ήταν η φωνή της Τσιχίρο στην αγγλική μεταγλώττιση του βραβευμένου «Spirited Away» του Χαγιάο Μιγιαζάκι.

Τα δύσκολα χρόνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Ωστόσο, μετά το 2016 απομακρύνθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τον χώρο της υποκριτικής. Παράλληλα, άρχισαν να γίνονται γνωστά προβλήματα που αντιμετώπιζε στην προσωπική της ζωή, αλλά και οι περιπέτειές της με τον νόμο.

Ο πατέρας της αποκάλυψε ότι η κόρη του πάλευε με την εξάρτηση από ουσίες ήδη από την εφηβεία της. Οι δυο τους είχαν απομακρυνθεί για πολλά χρόνια και δεν διατηρούσαν επαφή, ωστόσο εκείνος βρέθηκε στο νοσοκομείο λίγο πριν τον θάνατό της.

Ο σύντροφός της, Ρόι Ερνάντες, είχε μάλιστα ξεκινήσει διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης τις τελευταίες ημέρες της ζωής της, περιγράφοντας τη δραματική κατάσταση της υγείας της και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν ως ζευγάρι.

Παρά τη σύντομη καριέρα της, η Ντέιβι Τσέις άφησε το αποτύπωμά της τόσο στον χώρο του animation όσο και στον κινηματογραφικό τρόμο. Για μια ολόκληρη γενιά θεατών θα παραμείνει για πάντα είτε η αξιαγάπητη Λίλο είτε το κορίτσι που έκανε εκατομμύρια ανθρώπους να φοβούνται να κοιτάξουν μια τηλεοπτική οθόνη.

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