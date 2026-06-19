Ηράκλειο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε σε καλαμιές (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε καλαμιές σε περιοχή κοντά στις Μοίρες του δήμου Φαιστού.
Η έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων κατάσβεσης απέτρεψε τα χειρότερα, θέτοντας την εστία υπό πλήρη έλεγχο.
Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες καίγοντας ξερά χόρτα και καλαμιές Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 2 οχήματα της Πυροσβεστικής και 4 άνδρες.
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Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν αυτές απειλήσουν παρακείμενες περιουσίες.
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