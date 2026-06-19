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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε σε καλαμιές (εικόνες)

Πυροσβεστικό
clock 20:38 | 19/06/2026
Εύα Μαστρογιαννάκη Εύα Μαστρογιαννάκη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε καλαμιές σε περιοχή κοντά στις Μοίρες του δήμου Φαιστού.

Η έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων κατάσβεσης απέτρεψε τα χειρότερα, θέτοντας την εστία υπό πλήρη έλεγχο.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες  καίγοντας ξερά χόρτα και καλαμιές  Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 2 οχήματα  της Πυροσβεστικής και 4 άνδρες.

φωτια μοιρες

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν αυτές απειλήσουν παρακείμενες περιουσίες.

φωτια μοιρες

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