Τα πιο όμορφα “μαμά” δε λέγονται

Δεν είναι πάντα μια λέξη. Δεν είναι πάντα ένα «μαμά» φωναχτό, ζωγραφισμένο ή γραμμένο σε κάρτα. Είναι κάτι πιο ήσυχο. Είναι κάτι που το νιώθεις μέσα σου όταν το παιδί σου, με τρόπο απλό, σε εμπιστεύεται. Όταν ακουμπάει το κεφάλι του πάνω σου χωρίς να σου πει τίποτα. Όταν σε πιάνει από το χέρι και νιώθεις πως, κάπως, εκείνη τη στιγμή, όλα είναι όπως πρέπει. Η Γιορτή της Μητέρας είναι μια καλή αφορμή για να το θυμηθείς: δεν έγιναν όλα επειδή γέννησες. Έγιναν επειδή έμεινες. Επειδή διάλεξες να αγαπάς. Να αγαπάς ξανά και ξανά, ακόμη κι όταν είναι δύσκολο, κουραστικό ή σιωπηλό.

Η σύνδεση χτίζεται στις μικρές στιγμές

Είναι εκείνες οι καθημερινές, ανεπαίσθητες στιγμές που δεν ανεβαίνουν στα social. Όταν βάζεις ένα τραγούδι που του αρέσει, κι εκείνο σου ρίχνει ένα βλέμμα. Όταν γελάτε με το ίδιο αστείο. Όταν κάθεστε μαζί και δεν λέτε τίποτα, αλλά δεν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις. Εκεί, κάπου ανάμεσα στο τίποτα και στο όλα, φυτρώνει αυτό που λέγεται μητρότητα. Δεν είναι τελετή. Δεν είναι ρόλος. Είναι σχέση. Και κάθε σχέση που αντέχει στον χρόνο δε χτίζεται πάνω στην τελειότητα, αλλά στην αλήθεια. Στο να είσαι εκεί όπως είσαι, χωρίς φίλτρα, χωρίς μάσκες.

Δε σε λέει πάντα “μαμά” – αλλά σε νιώθει μαμά





Υπάρχουν παιδιά που δεν είπαν ποτέ τη λέξη «μαμά» με τον κλασικό τρόπο. Που δεν έζησαν εννιά μήνες στην κοιλιά, αλλά γνώρισαν τη μητέρα τους αργότερα. Που χρειάστηκαν χρόνο για να εμπιστευτούν, να δεθούν, να αφεθούν. Και όμως, κάποια στιγμή, χωρίς καμία φανφάρα, σε πλησιάζουν. Σε αφήνουν να μπεις στον κόσμο τους. Εκεί καταλαβαίνεις πως δε χρειάζεται να υπάρχει γενετικό αποτύπωμα για να υπάρξει αγάπη. Η μητρότητα είναι επιλογή. Είναι παρουσία. Είναι εκείνο το βλέμμα που λέει «είμαι εδώ για σένα» χωρίς να χρειάζεται να ειπωθεί τίποτα.

Μαμά είναι αυτό που μένει όταν όλα τα άλλα φεύγουν

Στην παιδική ηλικία όλα αλλάζουν. Παρέες, ρούχα, συνήθειες, αγαπημένα παιχνίδια. Αλλά υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει: η σιγουριά ότι θα είσαι εκεί. Κι αυτή είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια που μπορείς να προσφέρεις. Δε χρειάζεται να λύνεις όλα τα προβλήματα. Δε χρειάζεται να τα κάνεις όλα σωστά. Αρκεί να είσαι σταθερή. Να μπορεί να σε βρει εκεί. Σε μια εποχή γεμάτη οθόνες, θόρυβο και απόσπαση, το να σε νιώθει κοντά είναι το πιο ουσιαστικό δώρο. Η σταθερή σου παρουσία γίνεται ρίζα, σημείο αναφοράς, παρηγοριά στα δύσκολα και φως στα αβέβαια.

Κάθε μαμά γράφει τη δική της ιστορία





Δεν υπάρχει ένας τρόπος να είσαι μητέρα. Άλλες έγιναν μαμάδες νωρίς, άλλες αργά. Άλλες μεγάλωσαν παιδιά που έφεραν στον κόσμο και άλλες αγκάλιασαν παιδιά που τους ήρθαν με άλλον τρόπο. Η καρδιά όμως δε μετράει χρονοδιαγράμματα, δεν υπολογίζει βιολογία. Μετράει αγάπη, πίστη, σταθερότητα. Η δική σου ιστορία μητρότητας είναι μοναδική, και αξίζει να την τιμάς όπως της αξίζει. Όχι μόνο σήμερα. Αλλά κάθε μέρα. Ακόμη κι όταν αμφιβάλλεις, ακόμη κι όταν νιώθεις λίγη. Για εκείνο, είσαι το πιο σίγουρο σημείο του κόσμου.

Διαβάστε επίσης

Τα πέντε πιο φινετσάτα ροζέ κρασιά για την γιορτή της Μητέρας!