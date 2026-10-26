ΔΕΥΑ Χανίων: Πρόστιμο 50% για ληξιπρόθεσμες οφειλές – Έκκληση στους καταναλωτές για ρύθμιση χρεών

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Αντιμέτωποι με πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ενδέχεται να βρεθούν οι καταναλωτές της ΔΕΥΑ Χανίων που αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση της επιχείρησης. Η ΔΕΥΑ Χανίων καλεί τους οφειλέτες να προχωρήσουν άμεσα σε ρύθμιση των χρεών τους, προκειμένου να αποφύγουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σύμφωνα με την ενημερωτική επιστολή της ΔΕΥΑ Χανίων, το νέο πλαίσιο που επικαλείται η επιχείρηση προβλέπει την επιβολή προστίμου ίσου με το 50% της οφειλής, όταν αυτή παραμένει απλήρωτη και εκτός ρύθμισης για χρονικό διάστημα άνω των έξι μηνών από τη λήξη της.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, μαζί με την προβλεπόμενη προσαύξηση, θα διαβιβάζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για αναγκαστική είσπραξη.

Έκκληση για άμεση τακτοποίηση των οφειλών

Η ΔΕΥΑ Χανίων καλεί όσους καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση, ώστε να ενημερωθούν για τη δυνατότητα υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης και διευκόλυνσης πληρωμών.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και σε όσους έχουν ήδη ενταχθεί σε ρύθμιση, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απώλειά της μπορεί να ενεργοποιήσει τις προβλεπόμενες κυρώσεις και τη διαδικασία μεταφοράς των οφειλών στην ΑΑΔΕ.

Όπως επισημαίνει η επιχείρηση, στόχος είναι να δοθεί στους δημότες η δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους και να αποφύγουν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι καταναλωτές

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Καταναλωτών της ΔΕΥΑ Χανίων, στη διεύθυνση Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές Χανίων.

Η εξυπηρέτηση πραγματοποιείται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 07:30 έως τις 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης ρύθμισης, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 28210 36280, 28210 36287 και 28210 36284, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας www.deyach.gr.

Η ΔΕΥΑ Χανίων απευθύνει έκκληση στους καταναλωτές να μην αφήσουν τις οφειλές τους να συσσωρεύονται και να ενημερωθούν εγκαίρως για τις διαθέσιμες δυνατότητες ρύθμισης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ