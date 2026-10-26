Εσπερίδα τιμής και ιστορικής μνήμης στον Σκινιά

Στην εσπερίδα τιμής και ιστορικής μνήμης με τίτλο «Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - Ο Σκινιάς στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, στην Κατοχή και στην Αντίσταση», που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, στον αύλειο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Σκινιά, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου, αναφέρθηκε στη συμβολή των ανθρώπων του Σκινιά στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, την Κατοχή και την Εθνική Αντίσταση. «Βιοπαλαιστές και απλοί άνθρωποι του μόχθου στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και απέδειξαν ότι η φιλοπατρία, η ελευθερία και η προσωπική αξιοπρέπεια δεν χαρίζονται και αποτελούν αξίες ανεκτίμητες. Αυτούς τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για ιδανικά που ξεπερνούσαν το ατομικό συμφέρον και αυτές τις θυσίες οφείλουμε να τις κρατήσουμε ζωντανές. Όχι μόνο ως πράξη αναγνώρισης και σεβασμού προς τους ανθρώπους που προηγήθηκαν από εμάς, αλλά και ως ευθύνη απέναντι σε όσους θα ακολουθήσουν. Η διατήρηση αυτής της μνήμης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σήμερα.

Σε μια εποχή κατά την οποία η ιστορική γνώση συχνά υποχωρεί μπροστά στην ευκολία της επιφανειακής πληροφόρησης, έχουμε χρέος να αναζητούμε την αλήθεια, να τεκμηριώνουμε τα γεγονότα και να δίνουμε στις νεότερες γενιές τα εφόδια για να προσεγγίζουν το παρελθόν με γνώση και κριτική σκέψη. Ιδιαίτερα τα παιδιά και οι νέοι μας χρειάζεται να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους. Να μάθουν ποιοι έζησαν πριν από αυτούς, ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν, ποιες αξίες υπερασπίστηκαν και ποιο τίμημα κατέβαλαν για να ζούμε σήμερα σε συνθήκες ελευθερίας και δημοκρατίας. Αυτή η γνώση διαμορφώνει τη συνείδηση του ενεργού πολίτη, καλλιεργεί τον σεβασμό προς τους άλλους και ενισχύει την ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία" υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκινιά Γεώργιος Σηφάκης και ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου π. Μιχάλης Παπαϊωάννου και άλλοι φορείς ενώ στη διάρκεια της εκδήλωσης έλαβαν χώρα διαφωτιστικές ομιλίες για σημαντικές πτυχές της τοπικής ιστορίας κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός Ελένη Εμμ. Πανακάκη, εκπαιδευτικός, μίλησε για το «Ιστορικό ημερολόγιο από το Αλβανικό Μέτωπο του Νικόλαου Εμμ. Πανακάκη», ο Δρ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας και Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, Γεώργιος Α. Καλογεράκης, αναφέρθηκε στους «75 νεκρούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο», η δικηγόρος Ολυμπία Γαλανάκη, προχώρησε σε ομιλία με τίτλο: «Ο Ανδρέας Δημητρίου Γαλανάκης, 1896-1948», ενώ η φιλόλογος και συγγραφέας Άννα Μανουκάκη – Μεταξάκη μίλησε για τον «Σκινιά στην Αντίσταση». Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η εκπαιδευτικός Μαρία Γαλανάκη.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο βουλευτής ΚΙΝ.ΑΛ Φραγκίσκος Παρασύρης, ο περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Καρτσάκης, οι αντιδήμαρχοι Μανώλης Ζαμπουλάκης, Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, Γρηγόρης Καλογερίδης και Γιάννης Συμιανάκης, εκπρόσωποι της Εκκλησίας και πλήθος κόσμου.

Η εσπερίδα συνδιοργανώθηκε από την Ενορία Αγίου Αντωνίου Σκινιά και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκινιά, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ενώ στο πλαίσιό της εκήλωσης διανεμήθηκε δωρεάν το τρίτο τεύχος της περιοδικής έκδοσης «Σκινιάς - Ιστορία - Πολιτισμός», ενώ την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά οι καλλιτέχνες Τάσος Παπαδάκης (λύρα) και Ζαχαρίας Μιζεράκης (λαούτο) από τον Σκινιά και ακολούθησε παραδοσιακό κέρασμα.

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