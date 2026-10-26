Επί τάπητος το "άνοιγμα δικηγορικού γραφείου από νέο δικηγόρο"

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Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου (Ε.Α.Ν.Δ.Η.) διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ» την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 19:00, στην αίθουσα «Νίκος Σακλαμπάνης» (Θεοτοκοπούλου αρ. 28, 1ος όροφος).

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και η ουσιαστική συζήτηση γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας νέος δικηγόρος κατά την έναρξη της αυτοτελούς επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και η παροχή πρακτικών συμβουλών για τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής του πορείας.

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι:

Μανούσος Ξενάκης, Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. Λ.Ε.Α.Δ.Η.

Ελένη Μπαμπαλετάκη, Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια

Σοφία Ρυακιωτάκη, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

Χαιρετισμό θα απευθύνουν:

Κατερίνα Κοσμαδάκη, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου (Δ.Σ.Η.)

Νικόλαος Φανταουτσάκης, Πρόεδρος του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ηρακλείου (Λ.Ε.Α.Δ.Η.)

Παναγιώτης Πρινιωτάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου (Ε.Α.Ν.Δ.Η.)

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Μιχάλης Καλογεράκης, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου.

Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει συζήτηση, με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων προς τους ομιλητές.

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