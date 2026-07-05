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GOSSIP - LIFESTYLE

Ελευθερίου: "Ήταν πολύ ομαλό το διαζύγιο μετά από 25 χρόνια"

ελ
clock 18:00 | 05/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Λευτέρης Ελευθερίου παραχώρησε συνέντευξή στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ και αναφέρθηκε στο διαζύγιό του μετά από 25 χρόνια σχέσης.

«Το διαζύγιο ήταν πολύ ήρεμη και ομαλή διαδικασία, γιατί για χρόνια γινόταν αναμάσημα στις εκπομπές ότι είχα πάει σε σύμβουλο γάμου. Είναι από τα πράγματα που δεν έχω συμπλέγματα για να το ανακοινώσω. Τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία και δεν θέλω να αναμασάμε στην τηλεόραση και κανιβαλίζουμε τα προσωπικά μου. Τα παιδιά πάνε σχολείο, τους βλέπουν οι συμμαθητές τους, δεν θέλουν τόσο να τα συζητάνε πολύ. Ήταν πολύ ομαλό μετά από 25 χρόνια. Πολλή αγάπη, ομαλότητα, υποστήριξη», είπε ο ηθοποιός.

Όσο για τον σύμβουλο γάμου που είχε επισκεφθεί με την πρώην σύζυγό του στο παρελθόν, ο ηθοποιός σχολίασε: «Εξαρτάται από τη σχέση και πώς είσαι σαν άνθρωπος. Εμείς πηγαίναμε από 22 χρονών παιδάκια. Τώρα είμαι 47, έχουμε αλλάξει και σαν άνθρωποι».

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