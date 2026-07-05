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ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Οινόη: Επιχειρούν 144 πυροσβέστες και 12 εναέρια

Ελικόπτερο 3ης ΕΜΟΔΕ
clock 17:30 | 05/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σφάκα κοντά στην Οινόη, στην Μάνδρα Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:30 και δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.



Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 144 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 33 οχήματα, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Αττικής, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής. Παράλληλα για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει μεταβεί στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

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Φωτιά Πυροσβεστική
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