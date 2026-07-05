Το επάγγελμα των 5.000€ που δεν θέλει κανείς: Γιατί μένουν στα αζήτητα 500.000 θέσεις;

Η έλλειψη επαγγελματιών οδηγών φορτηγών συνεχίζει να προκαλεί μεγάλη ανησυχία στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τη μελέτη της IRU για το 2025, εκκρεμεί η κάλυψη περίπου 2,9 εκατ. κενών θέσεων σε 18 αγορές παγκοσμίως, αριθμός που αντιστοιχεί στο 11% του απαραίτητου συνολικού εργατικού δυναμικού.

Η Ευρώπη καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά έλλειψης, ήτοι 13%, που αντιστοιχεί σε 502.000 κενές θέσεις για οδηγούς φορτηγών. Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου ότι σχεδόν σε όλες τις αγορές που έλαβαν μέρος στην έρευνα, το ποσοστό έλλειψης το 2025 ήταν υψηλότερο από το 2021, όταν και ξεκίνησαν οι εν λόγω μετρήσεις.

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η έλλειψη επαγγελματιών οδηγών συνδέεται στενά με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού, διάφορα εμπόδια εισόδου στο επάγγελμα, καθώς και τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες του προσωπικού που εισέρχεται στον κλάδο.

Μάλιστα περίπου τα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μεταφορών δηλώνουν ότι αναγκάζονται να απορρίπτουν νέες συμβάσεις, επειδή δεν μπορούν να βρουν επαρκή αριθμό οδηγών, ενώ το 65% εξ αυτών αξιολογεί την έλλειψη οδηγών ως τη σοβαρότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει. Το ποσοστό αυτό είναι τετραπλάσιο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που αναφέρθηκε.

Οι γυναίκες και οι νέοι εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σημαντικά στον κλάδο. Οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 4% των οδηγών φορτηγών στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως εισέρχονται στο επάγγελμα σε μικρότερη ηλικία σε σύγκριση με τους άνδρες.

Η επικείμενη συνταξιοδότηση μεγάλου αριθμού οδηγών καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων. Μόνο στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι έως το 2030 θα συνταξιοδοτηθούν περίπου 660.500 επαγγελματίες οδηγοί.

Οι αποδοχές εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης, αφού παρόλο που ο μέσος μισθός για έναν οδηγό φορτηγού ποικίλει από χώρα σε χώρα, σε αρκετά δυτικότερα ευρωπαϊκά κράτημπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 5.000 ευρώ τον μήνα, σύμφωνα με τη Eurowag, συνεργάτη των επαγγελματιών του κλάδου σε όλη την Ευρώπη.

Τέλος, σημειώνουμε ότι δεδομένου ότι τα φορτηγά διακινούν περίπου το 75% επί του συνόλου των εμπορευμάτων στις ευρωπαϊκές χώρες, οι επιπτώσεις της έλλειψης οδηγών γίνονται αισθητές σε όλους τους επιμέρους κλάδους της οικονομίας.

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