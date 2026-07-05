Ηράκλειο: Στη μουσικοχορευτική εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων ο Αλέξης Καλοκαιρινός

Μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, ρυθμό και πολιτισμό είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εκατοντάδες Ηρακλειώτες αλλά και επισκέπτες από άλλες περιοχές της Κρήτης το Σάββατο 4/7 στο κατάμεστο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης», όπου πραγματοποιήθηκε η μεγάλη μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Στα βήματα του Λυκείου των Ελληνίδων – Της παράδοσης το αντάμωμα» με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου.

Η εκδήλωση που παρακολούθησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Άση Λυγερού, μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Παντελή Ρυακιωτάκη και τις Αντιδημάρχους Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη και Κοινωνικής Μέριμνας Στέλλα Αρχοντάκη, αποτέλεσε μια γιορτή μνήμης, πολιτισμού και δημιουργίας, όπου η μουσική, ο χορός και οι παραδοσιακές φορεσιές συνθέτουν ένα πολύχρωμο ταξίδι στις ρίζες και τις αξίες του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού.

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Ο Αλέξης Καλοκαιρινός εξήρε το σπουδαίο και διαχρονικό έργο του θεσμού του Λυκείου των Ελληνίδων και ιδιαίτερα για το παράρτημα του Ηρακλείου σημείωσε: «Βρισκόμαστε απόψε εδώ στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, για την εκδήλωση του Λυκείου των Ελληνίδων που συμπεριλαμβάνει όλα τα παραρτήματα της Κρήτης και το κεντρικό Λύκειο. Το Λύκειο των Ελληνίδων στα 115 χρόνια της ζωής και της δραστηριότητάς του έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην διαφύλαξη και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της Εθνικής μας κληρονομιάς. Το παράρτημα Ηρακλείου είναι εξαιρετικά δραστήριο. Έχει ένα σπουδαίο παρελθόν αλλά έχει και ένα λαμπρό μέλλον αν λάβουμε υπόψη μας και τη διαμόρφωση της οικίας Χρονάκη που επίκειται, σε ένα μουσειακό χώρο κυρίως της Κρητικής υφαντικής αλλά και γενικότερα των συλλογών του Λυκείου των Ελληνίδων. Η προσφορά του Λυκείου είναι πολύ σημαντική και ιστορικά συνδέεται με τις καταβολές του φεμινισμού στην Ελλάδα με την Καλλιρρόη Παρρέν και έχει διττό ρόλο. Από τη μια τα δικαιώματα της γυναίκας αλλά πλέον και του παιδιού και από την άλλη την διαφύλαξη της Εθνικής κληρονομιάς. Δύο σπουδαίοι στόχοι που υπηρετούνται με ένα εξαιρετικό τρόπο από το Λύκειο των Ελληνίδων».

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Κατά τη διάρκεια της παράστασης, οι θεατές ταξίδεψαν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μέσα από τους παραδοσιακούς χορούς, τα τραγούδια και τις αυθεντικές φορεσιές από τις χορευτικές ομάδες του Κεντρικού Λυκείου των Ελληνίδων και των πέντε παραρτημάτων του στην Κρήτη (Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Σητείας, Αγίου Νικολάου) που καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό, χαρίζοντας μια αξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά. Τόσο η Πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Μαρία Παπαμάρκου όσο και η Προέδρος του Λυκείου Ελληνίδων Ηρακλείου Μαρία Κασωτάκη, ευχαρίστησαν θερμά τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό για την διαχρονική στήριξη στο Λύκειο Ελληνίδων.

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