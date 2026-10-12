Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων: Στο επίκεντρο οι καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Τις ανησυχητικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την πολύνεκρη επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ θα θέσουν επί τάπητος σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων υπό την προεδρία της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Η Ελλάδα ήδη από το Σάββατο καταδίκασε μέσω ανάρτησης του υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ τις επιθέσεις των Χούθι σε διεθνή αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας.

«Επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και είναι απαράδεκτες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη Σαουδική Αραβία και τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων», σημείωσε, μεταξύ άλλων το υπουργείο Εξωτερικών στη συγκεκριμένη ανάρτηση της 10ης Οκτωβρίου, την ώρα που η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου βρίσκεται στο Ομάν για τακτικές διμερείς διαβουλεύσεις.

Κύρια θέματα συζήτησης στη σημερινή συνεδρίαση (στην οποία η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της χώρας στην ΕΕ, πρέσβη Ιωάννη Βράιλα) θα αποτελέσουν η ρωσική επιθετικότητα και η κατάσταση στην Ουκρανία με φόντο την κλιμάκωση της υβριδικής εκστρατείας κατά της ΕΕ και των κρατών μελών της καθώς επίσης και η διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ με έμφαση στην εξέταση του αντικτύπου σε ζητήματα ασφάλειας.

Από την πλευρά της, η Λευκωσία που θα εκπροσωπηθεί από τον Κωνσταντίνο Κόμπο σχεδιάζει να θέσει στο ΣΕΥ το ζήτημα του παράνομου Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους που αφορά στην κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου.

Στον απόηχο της επίσκεψης Ρούμπιο, κατά την οποία κατέστη σαφές πως στο εξής θα πυκνώσουν οι επαφές Ελλάδας – ΗΠΑ, αναμένεται προσεχώς και συγκεκριμένα εντός της τρέχουσας εβδομάδας αντιπροσωπεία από το αμερικανικό Κογκρέσο στην ελληνική πρωτεύουσα, που θα γίνει σίγουρα δεκτή (και) από τον Γιώργο Γεραπετρίτη για ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση επί διμερών θεμάτων και περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων.

Στις 25 Οκτωβρίου εξάλλου είναι προγραμματισμένο ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη προκειμένου να συμμετέχει σε εκδηλώσεις και δράσεις της ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας με σημαντικότερη την πρωτοβουλία της 29ης Οκτωβρίου για τη θαλάσσια ασφάλεια και τη σύνδεσή της με τις εξελίξεις στην τεχνολογία, που θα κορυφωθεί με ομιλία – παρέμβαση του πρωθυπουργού στην έδρα του ΟΗΕ.

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