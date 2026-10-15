Πίσω από τη «λαμπερή» βιτρίνα του τουρισμού: Εξάντληση, ελλείψεις και καταπάτηση δικαιωμάτων

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Με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, εξαντλητικά ωράρια και καταγγελίες για παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό, παρά τα ιδιαίτερα θετικά στοιχεία για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν.

Τα προβλήματα του κλάδου ανέδειξαν σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιώργος Χότζογλου, αλλά και οι πρόεδροι του Σωματείου Ξενοδοχουπαλλήλων ν.Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης και Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών Νεκτάριος Μωυσάκης.

Είπαν ότι η θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού δεν σημαίνει απαραίτητα και καλύτερες συνθήκες εργασίας , για τους ανθρώπους που τον στηρίζουν.

Έκαναν λόγο για φαινόμενα καταστρατήγησης της εργατικής νομοθεσίας και των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ενώ προβλήματα, καταγράφονται και στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν σε καταγγελίες για μη τήρηση της υποχρεωτικής 11ωρης ημερήσιας ανάπαυσης, εξαντλητικά ωράρια και εφαρμογή επταήμερης εργασίας, κυρίως όσον αφορά σε εργαζόμενους από τρίτες χώρες.

Τα ζητήματα αυτά, σύμφωνα με τον ίδιους, αναδεικνύουν την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων και αποτελεσματικότερης εφαρμογής της νομοθεσίας.

Ιδιαίτερη ανησυχία συνεχίζουν να προκαλούν οι ελλείψεις προσωπικού, αφού όπως είπαν οι κενές θέσεις εργασίας στον επισιτισμό και τον τουρισμό, ανέρχονται σε περίπου 80.000.

Την ίδια ώρα, όπως σημείωσαν, εργαζόμενοι εγκαταλείπουν τον κλάδο, ενώ η εποχικότητα της απασχόλησης δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες κατά τους χειμερινούς μήνες , όταν ολοκληρώνεται η τουριστική περίοδος και περιορίζονται οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Στα προβλήματα που αναδείχτηκαν περιλαμβάνεται και η ανεπαρκής λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, η οποία δυσχεραίνει την αποτελεσματική εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Η τήρηση των συλλογικών συμβάσεων, η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης παραμένουν, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, βασικά ζητούμενα για τον κλάδο σε μια εποχή που πάρα πολλοί εργαζόμενοι φεύγουν αναζητώντας καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας, στο εξωτερικό.

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