Μητέρα 4 παιδιών άφησε το Λας Βέγκας για τη ζωή σε χωριό της μακροζωίας

Μια νέα ζωή μακριά από τους έντονους ρυθμούς του Λας Βέγκας επέλεξε να ξεκινήσει η Ντέμπρα Κολτούν, μητέρα τεσσάρων παιδιών και κριτικός γαστρονομίας, μετακομίζοντας σε ένα μικρό νησί της Σαρδηνίας, γνωστό για τη μακροζωία των κατοίκων του.

Η Κολτούν εγκαταστάθηκε μαζί με τα δύο μικρότερα παιδιά της και τα σκυλιά της στο Κάρλοφορτε, ένα παραθαλάσσιο χωριό στο μικρό νησί Σαν Πιέτρο, στα ανοιχτά της νότιας ακτής της Σαρδηνίας. Όπως εξήγησε σε συνέντευξή της στο CNN Travel, η απόφαση να αφήσει πίσω της τις ΗΠΑ συνδέθηκε με την επιθυμία της να υιοθετήσει έναν πιο ήρεμο και υγιεινό τρόπο ζωής.

Η Σαρδηνία αποτελεί μία από τις λεγόμενες «μπλε ζώνες» του πλανήτη, περιοχές όπου οι κάτοικοι συχνά φτάνουν τα 100 χρόνια ζωής ή και τα ξεπερνούν. Η μακροζωία τους συνδέεται με συνήθειες όπως η διατροφή που βασίζεται κυρίως σε φυτικές τροφές, η καθημερινή φυσική δραστηριότητα και η αποφυγή της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Στις γνωστές μπλε ζώνες περιλαμβάνονται επίσης η Οκινάουα στην Ιαπωνία, η Ικαρία στην Ελλάδα, η Νικόγια στην Κόστα Ρίκα και η Λόμα Λίντα στην Καλιφόρνια.Η Κολτούν επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Σαν Πιέτρο το 2023, στο πλαίσιο επαγγελματικής αποστολής, καθώς είχε αναλάβει να αξιολογήσει ένα τοπικό φεστιβάλ τόνου στο Κάρλοφορτε. Τότε δεν φανταζόταν ότι το ήσυχο χωριό, με λιγότερους από 6.000 κατοίκους, θα γινόταν το νέο της σπίτι.







Η ίδια γοητεύτηκε γρήγορα από την καθημερινότητα του νησιού και τον στενό δεσμό μεταξύ των κατοίκων. Έναν χρόνο αργότερα, το 2024, επέστρεψε για να εγκατασταθεί εκεί με τα δύο μικρότερα παιδιά της και τα κατοικίδιά τους.

Αρχικά, νοίκιασε ένα σπίτι, θέλοντας να διαπιστώσει πώς θα προσαρμοζόταν η οικογένειά της στη νέα πραγματικότητα. «Έπρεπε να κατανοήσω τον ρυθμό του νησιού και να δω πώς θα προσαρμόζονταν τα παιδιά μου αλλά κι εγώ, έπειτα από τη ζωή με τα μεγάλα φώτα και την ένταση της μεγάλης πόλης στο Λας Βέγκας», δήλωσε στο CNN.

Πλέον, έχοντας συνηθίσει τη ζωή στο νησί, σκέφτεται να αγοράσει δικό της σπίτι, ώστε να δημιουργήσει εκεί μια μόνιμη βάση για την οικογένειά της.

Μια καθημερινότητα χωρίς άγχος



Στο Κάρλοφορτε, οι καθημερινές μετακινήσεις γίνονται κυρίως με τα πόδια, καθώς οι τοπικές αγορές και τα καταστήματα βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Έτσι, η άσκηση αποτελεί φυσικό μέρος της καθημερινότητας, χωρίς να χρειάζεται κάποιος να αφιερώνει ξεχωριστό χρόνο για αυτήν.







Το χωριό είναι επίσης γνωστό για την αλιεία τόνου, η οποία επηρεάζει σημαντικά την τοπική κουζίνα.

Η Κολτούν περιγράφει τα πρωινά της ως «καθαρή μαγεία». Η ημέρα της ξεκινά με μια βόλτα μέχρι την τοπική αγορά, όπου απολαμβάνει τον θαλασσινό αέρα και το φως του ήλιου, χωρίς την πίεση και το άγχος που χαρακτήριζαν τη ζωή της στις ΗΠΑ.







«Ένας από τους βασικούς λόγους που επιλέξαμε αυτή τη μετακόμιση ήταν η επιθυμία να υιοθετήσουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής σε μια πραγματική μπλε ζώνη, όπου η μακροζωία και η ευεξία αποτελούν μέρος της καθημερινότητας», ανέφερε.

Παρότι εξακολουθεί να έχει σπίτι στο Λας Βέγκας, όπου ζουν τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, δεν της λείπει πλέον η έντονη ζωή της πόλης.

«Το Λας Βέγκας είχε φώτα που αναβόσβηναν παντού, αδιάκοπη ενέργεια και γρήγορους ρυθμούς. Αντίθετα, η Σαρδηνία είναι γαλήνια. Το νησί κινείται με τον δικό του ήρεμο ρυθμό, μέσα σε φυσική ομορφιά και μια ηρεμία που διαπερνά κάθε πτυχή της καθημερινότητας», σημείωσε.

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