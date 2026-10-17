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ΚΡΗΤΗ

ΚΚΕ Ηρακλείου: Συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο του Αντώνη Κεφαλούκου

κκε
clock 21:35 | 17/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Τ.Ε Ηράκλειου του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και σε όλους τους οικείους του Αντώνη Κεφαλουκου που έφυγε πρόωρα από την ζωή χθες.

Ο Αντώνης Κεφαλουκος υπήρξε ένας αξιοσέβαστος και αγαπητός άνθρωπος στην περιοχή της Αλικαρνασσού και όχι μόνο.Σταθερά με το κόμμα, πρόθυμος πάντα να βοηθήσει και μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες κατά την φάση της ανασυγκρότησης του ΚΚΕ μετά τα γεγονότα ανατροπής στην ΕΣΣΔ και τη διάσπασή του.

Παραλληλα ήταν από τους καλύτερους οργανοπαίχτες μπουζουκιού, αυτοσχεδίαζε και συνέθετε τραγούδια. Με το μπουζούκι είχε συνοδεύσει καλλιτεχνικά πολλές εκδηλώσεις του κόμματος.

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Κκε Ηρακλείου συλλυπητήριο μήνυμα
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