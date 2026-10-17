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ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σύλληψη 42χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου - Ενεπλάκη σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι

ηλεκτρικο πατίνι
clock 21:57 | 17/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη σύλληψη ενός 42χρονου αλλοδαπού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου προχώρησαν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, οδηγώντας ανασφάλιστο ηλεκτρικό πατίνι, από το οποίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Ο 42χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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