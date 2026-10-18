Γεωργιάδης για Γαλλία: «Μια σύμμειξη μεταναστών με ακροαριστερούς την καταστρέφουν, την εξευτελίζουν»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε τις ταραχές στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «δεν υπάρχει πλέον όπως την ξέραμε» και προειδοποιώντας για τις συνέπειες της πολιτικής αστάθειας.



Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Υγείας απέδωσε τις καταστροφές σε «μία σύμμειξη μεταναστών διαφόρων γενεών» και στους «ακροαριστερούς τους συμμάχους». Παράλληλα υποστήριξε ότι το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ κάηκε ολοσχερώς από κουκουλοφόρους της Άκρας Αριστεράς.

Η υπέροχη Χώρα που λέγεται Γαλλία δεν υπάρχει πλέον όπως την ξέραμε. Μία σύμμειξη μεταναστών διαφόρων γενεών, με τους ακροαριστερούς τους συμμάχους έχουν εξεγερθεί εδώ και μέρες, καταστρέφοντας την και εξευτελίζοντας την. Πριν λίγο το υπέροχο αυτό ιστορικό κτίριο του Δημαρχείου της Λιμόζ κάηκε ολοσχερώς από κουκουλοφόρους της Άκρας Αριστεράς και του έβαλαν φωτιά. Τί κρίμα που η Γαλλία έχει καταντήσει έτσι. Εύχομαι πραγματικά να βρει τον δρόμο της, διότι Ευρώπη χωρίς Γαλλία δεν νοείται, αλλά ας τα βλέπουν όσοι εδώ επενδύουν στην πολιτική αστάθεια και στο χάος! Λίγο χρειάζεται μία Χώρα για να πέσει τελικά. Και τώρα οι Αγορές θα την βάλουν στο στόχαστρο ακόμη πιο σκληρά. Ας προσευχηθούμε για την φίλη μας Γαλλία να ξεφύγει από αυτή την παρακμή. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 17, 2026





«Ας τα βλέπουν όσοι επενδύουν στην πολιτική αστάθεια»



Ο κ. Γεωργιάδης συνέδεσε τις εξελίξεις στη Γαλλία με την εγχώρια πολιτική αντιπαράθεση, γράφοντας: «Ας τα βλέπουν όσοι εδώ επενδύουν στην πολιτική αστάθεια και στο χάος! Λίγο χρειάζεται μία Χώρα για να πέσει τελικά».

Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι οι αναταραχές θα εντείνουν τις πιέσεις των αγορών στη χώρα. «Και τώρα οι Αγορές θα την βάλουν στο στόχαστρο ακόμη πιο σκληρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εύχομαι πραγματικά να βρει τον δρόμο της, διότι Ευρώπη χωρίς Γαλλία δεν νοείται», σημείωσε, κλείνοντας την ανάρτησή του με την προτροπή: «Ας προσευχηθούμε για την φίλη μας Γαλλία να ξεφύγει από αυτή την παρακμή».

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