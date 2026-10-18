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Ο Θοδωρής Αθερίδης για όσα είχε πει για τη γιατρό της Καρνεάδου

αθερίδης
clock 13:00 | 18/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αρνητικά σχολιάστηκε ο Θοδωρής Αθερίδης εξαιτίας μίας δήλωσης που έκανε πρόσφατα για τη γιατρό της Καρνεάδου που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ηθοποιός στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται κλήθηκε να σχολιάσει τα όσα είπε τις προάλλες.

«Κοίταξε σε αυτή την ερώτηση θα σου απαντήσω. Απλά επειδή είναι κάτι που αφορά μονάχα εμένα και εδώ έχουμε βρεθεί για κάτι που αφορά εμάς τους δύο, δε θα ήθελα να εμπλακούμε σε κάτι. Θα σου πω μονάχα ότι κάθε δήλωση που κάνω αφορά στους ανθρώπους που την καταλαβαίνουν.

Με δική τους ευθύνη, αυτοί που δεν την καταλαβαίνουν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εμένα δε με αφορά αυτό όμως», δήλωσε 

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