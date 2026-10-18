Ο Θοδωρής Αθερίδης για όσα είχε πει για τη γιατρό της Καρνεάδου

Αρνητικά σχολιάστηκε ο Θοδωρής Αθερίδης εξαιτίας μίας δήλωσης που έκανε πρόσφατα για τη γιατρό της Καρνεάδου που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ηθοποιός στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται κλήθηκε να σχολιάσει τα όσα είπε τις προάλλες.

«Κοίταξε σε αυτή την ερώτηση θα σου απαντήσω. Απλά επειδή είναι κάτι που αφορά μονάχα εμένα και εδώ έχουμε βρεθεί για κάτι που αφορά εμάς τους δύο, δε θα ήθελα να εμπλακούμε σε κάτι. Θα σου πω μονάχα ότι κάθε δήλωση που κάνω αφορά στους ανθρώπους που την καταλαβαίνουν.

Με δική τους ευθύνη, αυτοί που δεν την καταλαβαίνουν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εμένα δε με αφορά αυτό όμως», δήλωσε

Διαβάστε επίσης

Νικολούλη: «Δεν μπορώ να βάλω κόκκινα, το πένθος είναι ακόμη νωπό»

Τα social media λυγίζουν για τη Μιλού: «Σταμάτησε η καρδούλα της στην αγκαλιά μου»