Μόρφη για Δεληβοριά: Με είχε «διώξει», μου είχε πει «κοριτσάκι μου, δεν είσαι έτοιμη»

Η Ρένα Μόρφη βρέθηκε καλεσμένη στον Φάνη Λαμπρόπουλο και θυμήθηκε τις δουλειές που έκανε πριν ασχοληθεί με τη μουσική αλλά και την πρώτη της συνεργασία με τον Φοίβο Δεληβοριά.

«Και σερβιτόρα έχω επιχειρήσει να δουλέψω και με διώξανε πριν ανοίξει το μαγαζί. Έχω κάνει σε φούρνο δύο μέρες, αλλά το ανακάλυψε η μαμά μου και με σταμάτησε. Έχω δουλέψει σε μεγάλο πολυκατάστημα με κολόνιες και τέτοια πράγματα. Εκεί ήμουνα ενάμιση μήνα. Εγώ ήξερα ότι θα φύγω, γιατί απλά μάζευα λεφτά για να πάω στην Πορτογαλία. Όχι, στο Βέλγιο ήθελα να πάω. Ε, και έβαλα την αδερφή μου που ήταν μεγαλύτερη να κάνει ότι είμαι εγώ στο τηλέφωνο και να παραιτηθεί για μένα», ανέφερε η Ρένα Μόρφη.

«Είχε κάνει μια οντισιόν ο Φοίβος, στην οποία πήγα και μου είπε “Κοριτσάκι μου, δεν είσαι έτοιμη”. Εμένα τελικά ο Φοίβος δεν άντεξε… με πήρε στη δουλειά. Με άκουσε ο μάνατζερ του τότε και λέει μια χαρά, γιατί να μην της δώσουμε μια ευκαιρία; Και κάναμε κάποιες παραστάσεις μαζί με τον Φοίβο» πρόσθεσε η Ρένα Μόρφη.

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