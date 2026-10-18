Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-2: Αποστολή εξετελέσθη στο Αγρίνιο

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο, επικρατώντας με 2-0 του Παναιτωλικού. Οι Πειραιώτες είχαν ένα πολύ καλό πρώτο μισάωρο όπου το γκολ του Ρόκα στο 17’ έμοιαζε... φτωχό μπροστά στις ευκαιρίες που χάθηκαν, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο τα... χρειάστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις και μίλησε η κλάση του Στεφάν Ορτέγκα. Το «κερασάκι» για τον Ολυμπιακό έβαλε ο Τσικίνιο με τρομερή γκολάρα στο 73’.

Κίτρινες: 24’ Οπόκου, 68’ Προδρομίτης - 4’ Ρόκα

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Ξενόπουλος - Μαυρίας (46’ Προδρομίτης), Γκράναθ (22’ λ.τρ. Νακάμπα), Στάγιτς, Μανρίκε - Θυμιάνης, Εστεμπάν, Μπάσι (80’ Σμυρλής) - Τζενεπό (56’ Εράκοβιτς), Οπόκου, Μεχία (80’ Άλεξιτς)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα - Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν - Φρόιλερ, Πουέρτα (80’ Έσε) - Φορτούνης (38’ λ.τρ. Ζέλσον), Ρόκα (63’ Ζότα), Σα (63’ Τσικίνιο) - Μάριους (80’ Γκονζάλες)