Τίμησαν με λουλούδια τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη, Παναθηναϊκός και Αστέρας

Με την ολοκλήρωση της προθέρμανσης των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού και του Αστέρα Τρίπολης κι ενώ άπαντες κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια για να προετοιμαστούν για την έναρξη του μεταξύ τους αγώνα (17:30), οι παίκτες και τα τεχνικά επιτελεία απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος «έφυγε» απ’ τη ζωή την Παρασκευή (16/10) σε ηλικία 90 ετών.

Δίπλα απ’ τη φυσούνα υπήρχε μία μεγάλη φωτογραφία του «Καπετάνιου», του ιστορικού προέδρου του Παναθηναϊκού και οι παίκτες περνώντας, άφηναν δίπλα ένα λευκό τριαντάφυλλο. Πρώτα πέρασαν οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» κι ακολούθησαν εκείνοι του Αστέρα, μαζί με τους προπονητές τους.

Πριν την έναρξη του αγώνα υπάρχει συμφωνια με τη Λίγκα για να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια σε ένδειξη πένθους. Τέλος, στη θέση όπου παρακολουθούσε πάντα τα παιχνίδια των «πράσινων» στο ΟΑΚΑ ο «Καπετάνιος» υπήρχαν λουλούδι.