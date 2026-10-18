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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Α1 μπάσκετ: Εύκολα ο Παναθηναϊκός, πιο ζόρικα ο Ολυμπιακός

vikos
clock 17:40 | 18/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Παναθηναϊκός στην επιστροφή των Ναν και Σλούκα νίκησε κεκλεισμένων των θυρών το Περιστέρι με 95-75, ενώ σε ιστορικό παιχνίδι για τα Ιωάννινα και τον τοπικό Βίκο (πρώτο εντός έδρας) ο Ολυμπιακός τα… χρειάστηκε μέχρι να επικρατήσει με 79-68, παίζοντας με πολλές απουσίες για την 3η αγωνιστική της Greek Basketball League .

Αναλυτικά:

3η αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

ΑΕΚ – Μύκονος 84-79

Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ 84-88

Ηρακλής – Καρδίτσα 71-53

Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας Πάτρας 79-80

Άρης – Μαρούσι 74-57

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός – Περιστέρι 95-75

Βίκος – Ολυμπιακός 68-79

Βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 6 (3-0)

2. Άρης 5 (2-1)

-. Καρδίτσα 5 (2-1)

-. ΑΕΚ 5 (2-1)

-. Περιστέρι 5 (2-1)

6. Ολυμπιακός 4 (3-0)

-. Παναθηναϊκός 4 (3-0)

8. Ηρακλής 4 (1-2)

-. Προμηθέας 4 (1-2)

-. Κολοσσός 4 (1-2)

-. Μύκονος 4 (1-2)

12. Δόξα Λευκάδας 3 (0-3)

-. Μαρούσι 3 (0-3)

14. Βίκος Φάλκονς 3 (0-3)

Η συνέχεια

4η αγωνιστική

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

15:00 Μύκονος – Άρης

17:00 Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής

17:30 Περιστέρι – Μαρούσι

17:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

19:00 Παναθηναϊκός – Καρδίτσα (κεκλεισμένων των θυρών)

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

13:00 Κολοσσός – Βίκος Φάλκονς

13:00 Προμηθέας – Ολυμπιακός

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