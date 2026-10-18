Α1 μπάσκετ: Εύκολα ο Παναθηναϊκός, πιο ζόρικα ο Ολυμπιακός

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Ο Παναθηναϊκός στην επιστροφή των Ναν και Σλούκα νίκησε κεκλεισμένων των θυρών το Περιστέρι με 95-75, ενώ σε ιστορικό παιχνίδι για τα Ιωάννινα και τον τοπικό Βίκο (πρώτο εντός έδρας) ο Ολυμπιακός τα… χρειάστηκε μέχρι να επικρατήσει με 79-68, παίζοντας με πολλές απουσίες για την 3η αγωνιστική της Greek Basketball League .

Αναλυτικά:

3η αγωνιστική



Σάββατο 17 Οκτωβρίου



ΑΕΚ – Μύκονος 84-79



Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ 84-88



Ηρακλής – Καρδίτσα 71-53



Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας Πάτρας 79-80



Άρης – Μαρούσι 74-57

Κυριακή 18 Οκτωβρίου



Παναθηναϊκός – Περιστέρι 95-75



Βίκος – Ολυμπιακός 68-79

Βαθμολογία



1. ΠΑΟΚ 6 (3-0)



2. Άρης 5 (2-1)



-. Καρδίτσα 5 (2-1)



-. ΑΕΚ 5 (2-1)



-. Περιστέρι 5 (2-1)



6. Ολυμπιακός 4 (3-0)



-. Παναθηναϊκός 4 (3-0)



8. Ηρακλής 4 (1-2)



-. Προμηθέας 4 (1-2)



-. Κολοσσός 4 (1-2)



-. Μύκονος 4 (1-2)



12. Δόξα Λευκάδας 3 (0-3)



-. Μαρούσι 3 (0-3)



14. Βίκος Φάλκονς 3 (0-3)

Η συνέχεια



4η αγωνιστική



Σάββατο 24 Οκτωβρίου



15:00 Μύκονος – Άρης



17:00 Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής



17:30 Περιστέρι – Μαρούσι



17:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ



19:00 Παναθηναϊκός – Καρδίτσα (κεκλεισμένων των θυρών)

Κυριακή 25 Οκτωβρίου



13:00 Κολοσσός – Βίκος Φάλκονς



13:00 Προμηθέας – Ολυμπιακός