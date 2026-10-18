Α1 μπάσκετ: Εύκολα ο Παναθηναϊκός, πιο ζόρικα ο Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός στην επιστροφή των Ναν και Σλούκα νίκησε κεκλεισμένων των θυρών το Περιστέρι με 95-75, ενώ σε ιστορικό παιχνίδι για τα Ιωάννινα και τον τοπικό Βίκο (πρώτο εντός έδρας) ο Ολυμπιακός τα… χρειάστηκε μέχρι να επικρατήσει με 79-68, παίζοντας με πολλές απουσίες για την 3η αγωνιστική της Greek Basketball League .
Αναλυτικά:
3η αγωνιστική
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
ΑΕΚ – Μύκονος 84-79
Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ 84-88
Ηρακλής – Καρδίτσα 71-53
Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας Πάτρας 79-80
Άρης – Μαρούσι 74-57
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
Παναθηναϊκός – Περιστέρι 95-75
Βίκος – Ολυμπιακός 68-79
Βαθμολογία
1. ΠΑΟΚ 6 (3-0)
2. Άρης 5 (2-1)
-. Καρδίτσα 5 (2-1)
-. ΑΕΚ 5 (2-1)
-. Περιστέρι 5 (2-1)
6. Ολυμπιακός 4 (3-0)
-. Παναθηναϊκός 4 (3-0)
8. Ηρακλής 4 (1-2)
-. Προμηθέας 4 (1-2)
-. Κολοσσός 4 (1-2)
-. Μύκονος 4 (1-2)
12. Δόξα Λευκάδας 3 (0-3)
-. Μαρούσι 3 (0-3)
14. Βίκος Φάλκονς 3 (0-3)
Η συνέχεια
4η αγωνιστική
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
15:00 Μύκονος – Άρης
17:00 Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής
17:30 Περιστέρι – Μαρούσι
17:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
19:00 Παναθηναϊκός – Καρδίτσα (κεκλεισμένων των θυρών)
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
13:00 Κολοσσός – Βίκος Φάλκονς
13:00 Προμηθέας – Ολυμπιακός