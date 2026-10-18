Πτώση αεροσκάφους στην Πιερία: Πατέρας 4 παιδιών ο 41χρονος που σκοτώθηκε

Πατέρας τεσσάρων παιδιών, πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας με εξειδίκευση στα Canadair και αντιπρόεδρος της Αερολέσχης Πιερίας ήταν ο 41χρονος που έχασε τη ζωή του στην πτώση αεροσκάφους στην Πιερία, το μεσημέρι της Κυριακής (18/10). Το δυστύχημα σημειώθηκε στην Κονταριώτισσα, όταν ένα ελαφρύ μονοκινητήριο αεροσκάφος κατέπεσε κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι δύο επιβαίνοντες.

Ο πατέρας του, μιλώντας για τον γιο του, αναφέρθηκε στην πολυετή ενασχόλησή του με την Αεροπορία, στην επαγγελματική του εμπειρία και στην ιδιαίτερη αγάπη που έτρεφε για τις πτήσεις. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο 41χρονος υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία και είχε ειδικευτεί στον χειρισμό πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair. Είχε, μάλιστα, πραγματοποιήσει μετεκπαιδεύσεις στο εξωτερικό, διευρύνοντας τις γνώσεις και την πτητική του εμπειρία.

Ποιος ήταν ο 41χρονος πιλότος που σκοτώθηκε

Η αεροπορία αποτελούσε για τον 41χρονο όχι μόνο επάγγελμα, αλλά και προσωπική ενασχόληση. Παρά την εμπειρία του στον χειρισμό πυροσβεστικών αεροσκαφών, διατηρούσε ιδιαίτερη προτίμηση στα μικρά μονοκινητήρια, με τα οποία πετούσε στον ελεύθερο χρόνο του. Η ενεργή παρουσία του στον χώρο της αεροπορίας αποτυπωνόταν και στη συμμετοχή του στη διοίκηση της Αερολέσχης Πιερίας, όπου κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου.

Πίσω του αφήνει τέσσερα παιδιά, ενώ ο πατέρας του περιέγραψε στο MEGA έναν άνθρωπο που είχε συνδέσει τη ζωή του με τις πτήσεις, τόσο μέσα από την υπηρεσία του στην Πολεμική Αεροπορία όσο και μέσα από την προσωπική του δραστηριότητα. Στο ίδιο δυστύχημα έχασε τη ζωή του και ο δεύτερος επιβαίνων του μονοκινητήριου αεροσκάφους. Ο 58χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν θεολόγος.

Η πτώση του αεροσκάφους στην Πιερία

Το αεροπορικό δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (18/10), στην περιοχή της Κονταριώτισσας Πιερίας, σε μικρή απόσταση από τον αεροδιάδρομο της τοπικής Αερολέσχης.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε για την πτώση περίπου στις 13:50. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Το μονοκινητήριο αεροσκάφος είχε καταπέσει σε ξερή κοίτη ποταμού, κοντά στον αεροδιάδρομο, χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Κατά την άφιξή τους, οι πυροσβέστες εντόπισαν τους δύο επιβαίνοντες εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους. Τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο θάνατος και των δύο επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ παραμένουν άγνωστα τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

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