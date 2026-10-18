Α2 ΒΟΛΕΙ: Νίκη των Χανίων στην Πάτρα και ήττα για το Ρέθυμνο

Για τα πρωταθλήματα βόλεϊ της Α2 κατηγορίας είχμε μία νίκη και μία ήττα για τις Κρητικές ομάδες. Από τη μία πλευρά, ο ΣΦΠ Χανιά πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό στην Πάτρα για την Α’ Ζώνη των Ανδρών, επικρατώντας της Ολυμπιάδας με 3-0 σετ. Αντίθετα, η γυναικεία ομάδα του Ρεθύμνου δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστική στην Αθήνα, γνωρίζοντας την ήττα με το ίδιο καθαρό σκορ (3-0) από τον ανώτερο ΑΟΝ Αργυρούπολης / Ελληνικού, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες των επιμέρους αγωνιστικών περιόδων.