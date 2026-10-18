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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Α2 ΒΟΛΕΙ: Νίκη των Χανίων στην Πάτρα και ήττα για το Ρέθυμνο

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clock 19:11 | 18/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Για τα πρωταθλήματα βόλεϊ της Α2 κατηγορίας είχμε μία νίκη και μία ήττα για τις Κρητικές ομάδες. Από τη μία πλευρά, ο ΣΦΠ Χανιά πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό στην Πάτρα για την Α’ Ζώνη των Ανδρών, επικρατώντας της Ολυμπιάδας με 3-0 σετ. Αντίθετα, η γυναικεία ομάδα του Ρεθύμνου δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστική στην Αθήνα, γνωρίζοντας την ήττα με το ίδιο καθαρό σκορ (3-0) από τον ανώτερο ΑΟΝ Αργυρούπολης / Ελληνικού, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες των επιμέρους αγωνιστικών περιόδων.

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