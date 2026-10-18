Κρήτη: Κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών για το λιμάνι στο Σίσι

Στην τελική φάση βρίσκεται η μελέτη για τη βελτίωση της λιμενικής υποδομής στο Σίσι Λασιθίου. Αυτοψία πραγματοποιήθηκε στο αλιευτικό καταφύγιο Σισίου, παρουσία του μελετητή Ιορδάνη Σαχινόγλου και στελεχών των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, στο πλαίσιο της παρακολούθησης και ολοκλήρωσης της μελέτης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπεται η τοποθέτηση κρηπιδωμάτων στο άκρο του μόλου, καθώς και η εκβάθυνση στην περιοχή του μόλου, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού και της λειτουργικότητας του αλιευτικού καταφυγίου. Η μελέτη βρίσκεται στην τελική της φάση και περιλαμβάνει τις απαραίτητες τεχνικές, ακτομηχανικές, ηλεκτρομηχανολογικές και περιβαλλοντικές προβλέψεις, ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, δήλωσε:

«Η βελτίωση της λιμενικής υποδομής στο Σίσι αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την περιοχή και τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται καθημερινά στη θάλασσα. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε με υπευθυνότητα και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ασφαλέστερο ελλιμενισμό, καλύτερη εξυπηρέτηση των αλιέων και ουσιαστική αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής του Σισίου. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την προώθηση έργων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική του Λασιθίου».

Η ολοκλήρωση της μελέτης αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση του σχεδιασμού και την εξέταση των επόμενων ενεργειών για την αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου στο Σίσι.

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