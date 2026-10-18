Αίγυπτος: Έτοιμη να στηρίξει στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία απέναντι στους Χούθι

Η Αίγυπτος είναι έτοιμη να παράσχει στη Σαουδική Αραβία την υποστήριξη που χρειάζεται για την υπεράσπιση της ασφάλειας και της σταθερότητάς της, ανακοίνωσε η προεδρία, καθώς οι Χούθι της Υεμένης —οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με το Ιράν— εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον του μεγαλύτερου εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι ζήτησε τη σύγκκληση επείγουσας συνεδρίασης του κοινοβουλίου, προκειμένου να εξουσιοδοτηθούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας —από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες στην περιοχή— να συνδράμουν στην υπεράσπιση της Σαουδικής Αραβίας, εφόσον το βασίλειο ζητήσει τη στήριξή τους.

Τις τελευταίες ημέρες, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ και του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού Saudi Aramco, εν μέσω αναζωπύρωσης των συγκρούσεων με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης —τις οποίες στηρίζει η Σαουδική Αραβία— μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας.

«Η Αίγυπτος θα παράσχει στη Σαουδική Αραβία κάθε αναγκαία και δυνατή μορφή υποστήριξης για την υπεράσπιση της ασφάλειας και της σταθερότητάς της, καθώς και για την προστασία των πόρων της, της εδαφικής της ακεραιότητας και των ισλαμικών ιερών τόπων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αιγυπτιακή προεδρία.

Η δήλωση έπεται συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας της Αιγύπτου, υπό την προεδρία του Σίσι, στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός του στρατού.

Πηγή: Reuters

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