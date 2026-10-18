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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ’ Εθνική: Γιούχτας και ΑΟΤ πήραν τα ντέρμπι

γιουχτασ
clock 18:32 | 18/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τα Χανιά συνεχίζουν με το απόλυτο σε νίκες στον δέκατο όμιλο της Γ' Εθνικής. Στη δεύτερη θέση ο ΠΟΑ, "τεσσάρα" του Γιούχτα, πρώτη νίκη για το Τυμπάκι.

Το γκολ του Ροβίθη στο πρώτο ημίχρονο αποδείχθηκε αρκετό για τον ΠΟΑ, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από τις Μουρνιές, επικρατώντας με 1-0 του Πλατανιά στο ματς που ξεκίνησε την 4η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Γιούχτας φιλοδώρισε με τέσσερα τέρματα (4-0) τη Χερσόνησο στις Αρχάνες, ο Ρεθυμνιακός πέρασε νικηφόρα από το Λασίθι (3-1 την ΑΕ Νεάπολης), ενώ το Τυμπάκι σημείωσε την παρθενική του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα επικρατώντας (και μάλιστα με ανατροπή) 2-1 του Εργοτέλη.

Γ’ Εθνική | 10ος όμιλος | 4η αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Πλατανιάς – ΠΟΑ 0-1

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Νεάπολη – Ρεθυμνιακός 1-3

Γιούχτας – Χερσόνησος 4-0

Πανακρωτηριακός – Χανιά 1-2

Τυμπάκι – Εργοτέλης 2-1

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

16:00 Επισκοπή – ΑΟΑΝ

Βαθμολογία

1. Χανιά 12 (17-3)

2. ΠΟΑ 8 (5-3)

3. Επισκοπή* 7 (2-0)

-. Ρεθυμνιακός 7 (9-6)

5. Γιούχτας 6 (6-2)

6. ΑΟΑΝ 5* (4-2)

-. Πανακρωτηριακός 5 (4-4)

8. Εργοτέλης 4 (7-7)

-. Τυμπάκι 4 (3-5)

10. Χερσόνησος 3 (3-13)

11. Πλατανιάς 1 (1-5)

12. Νεάπολη 0 (1-13)

* Ματς λιγότερο.

Επόμενη  αγωνιστική

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

ΑΟΑΝ – Χερσόνησος

ΠΟΑ – Επισκοπή

Χανιά – Πλατανιάς

Εργοτέλης – Γιούχτας

Ρεθυμνιακός – Πανακρωτηριακός

Νεάπολη – Τυμπάκι

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