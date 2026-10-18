Γ’ Εθνική: Γιούχτας και ΑΟΤ πήραν τα ντέρμπι

Τα Χανιά συνεχίζουν με το απόλυτο σε νίκες στον δέκατο όμιλο της Γ' Εθνικής. Στη δεύτερη θέση ο ΠΟΑ, "τεσσάρα" του Γιούχτα, πρώτη νίκη για το Τυμπάκι.

Το γκολ του Ροβίθη στο πρώτο ημίχρονο αποδείχθηκε αρκετό για τον ΠΟΑ, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από τις Μουρνιές, επικρατώντας με 1-0 του Πλατανιά στο ματς που ξεκίνησε την 4η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Γιούχτας φιλοδώρισε με τέσσερα τέρματα (4-0) τη Χερσόνησο στις Αρχάνες, ο Ρεθυμνιακός πέρασε νικηφόρα από το Λασίθι (3-1 την ΑΕ Νεάπολης), ενώ το Τυμπάκι σημείωσε την παρθενική του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα επικρατώντας (και μάλιστα με ανατροπή) 2-1 του Εργοτέλη.

Γ’ Εθνική | 10ος όμιλος | 4η αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου



Πλατανιάς – ΠΟΑ 0-1

Κυριακή 18 Οκτωβρίου



Νεάπολη – Ρεθυμνιακός 1-3



Γιούχτας – Χερσόνησος 4-0



Πανακρωτηριακός – Χανιά 1-2



Τυμπάκι – Εργοτέλης 2-1

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου



16:00 Επισκοπή – ΑΟΑΝ

Βαθμολογία



1. Χανιά 12 (17-3)



2. ΠΟΑ 8 (5-3)



3. Επισκοπή* 7 (2-0)



-. Ρεθυμνιακός 7 (9-6)



5. Γιούχτας 6 (6-2)



6. ΑΟΑΝ 5* (4-2)



-. Πανακρωτηριακός 5 (4-4)



8. Εργοτέλης 4 (7-7)



-. Τυμπάκι 4 (3-5)



10. Χερσόνησος 3 (3-13)



11. Πλατανιάς 1 (1-5)



12. Νεάπολη 0 (1-13)



* Ματς λιγότερο.

Επόμενη αγωνιστική

Κυριακή 25 Οκτωβρίου



ΑΟΑΝ – Χερσόνησος



ΠΟΑ – Επισκοπή



Χανιά – Πλατανιάς



Εργοτέλης – Γιούχτας



Ρεθυμνιακός – Πανακρωτηριακός



Νεάπολη – Τυμπάκι