Γ’ Εθνική: Γιούχτας και ΑΟΤ πήραν τα ντέρμπι

Τα Χανιά συνεχίζουν με το απόλυτο σε νίκες στον δέκατο όμιλο της Γ' Εθνικής. Στη δεύτερη θέση ο ΠΟΑ, "τεσσάρα" του Γιούχτα, πρώτη νίκη για το Τυμπάκι.
Το γκολ του Ροβίθη στο πρώτο ημίχρονο αποδείχθηκε αρκετό για τον ΠΟΑ, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από τις Μουρνιές, επικρατώντας με 1-0 του Πλατανιά στο ματς που ξεκίνησε την 4η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Γιούχτας φιλοδώρισε με τέσσερα τέρματα (4-0) τη Χερσόνησο στις Αρχάνες, ο Ρεθυμνιακός πέρασε νικηφόρα από το Λασίθι (3-1 την ΑΕ Νεάπολης), ενώ το Τυμπάκι σημείωσε την παρθενική του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα επικρατώντας (και μάλιστα με ανατροπή) 2-1 του Εργοτέλη.
Γ’ Εθνική | 10ος όμιλος | 4η αγωνιστική
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Πλατανιάς – ΠΟΑ 0-1
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
Νεάπολη – Ρεθυμνιακός 1-3
Γιούχτας – Χερσόνησος 4-0
Πανακρωτηριακός – Χανιά 1-2
Τυμπάκι – Εργοτέλης 2-1
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου
16:00 Επισκοπή – ΑΟΑΝ
Βαθμολογία
1. Χανιά 12 (17-3)
2. ΠΟΑ 8 (5-3)
3. Επισκοπή* 7 (2-0)
-. Ρεθυμνιακός 7 (9-6)
5. Γιούχτας 6 (6-2)
6. ΑΟΑΝ 5* (4-2)
-. Πανακρωτηριακός 5 (4-4)
8. Εργοτέλης 4 (7-7)
-. Τυμπάκι 4 (3-5)
10. Χερσόνησος 3 (3-13)
11. Πλατανιάς 1 (1-5)
12. Νεάπολη 0 (1-13)
* Ματς λιγότερο.
Επόμενη αγωνιστική
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
ΑΟΑΝ – Χερσόνησος
ΠΟΑ – Επισκοπή
Χανιά – Πλατανιάς
Εργοτέλης – Γιούχτας
Ρεθυμνιακός – Πανακρωτηριακός
Νεάπολη – Τυμπάκι