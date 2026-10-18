Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης: Θετικές οι εξελίξεις για το αρδευτικό δίκτυο του Φράγματος Πλακιώτισσας

Από την εκδήλωση στις Αρχάνες «LEADER Talks : Συζητάμε για τον τόπο μας», όπου παραβρέθηκε η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αργυρώ Ζέρβα, έδωσε στοιχεία σχετικά με την πορεία χρηματοδότησης του αρδευτικού δικτύου του Φράγματος Πλακιώτισσας, Π.Ε. Ηρακλείου.

Το Φράγμα της Πλακιώτισσας, Π.Ε. Ηρακλείου είναι ένα από τα μεγαλύτερα αρδευτικά έργα της Κρήτης. Θα σηματοδοτήσει μία νέα εποχή στην άρδευση αγροτικών εκτάσεων στους Δήμους Αρχανών – Αστερουσίων και Γόρτυνας. Αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης 37.000 στρεμμάτων, εφόσον τεθεί σε πλήρη και αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία.

Το φράγμα έχει τεχνικά κατασκευαστεί. Η έμφραξη του φράγματος έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η σταδιακή του πλήρωση έχει ξεκινήσει.

Παρ’ όλ’ αυτά, για την πλήρη θέση σε λειτουργία του φράγματος απομένει η κατασκευή και λειτουργία των δικτύων άρδευσης του φράγματος, με την Περιφέρεια Κρήτης να έχει ολοκληρώσει τη μελέτη και να έχει υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.



Η Αργυρώ Ζέρβα εξέφρασε την αισιοδοξία της για την έγκριση της χρηματοδότησης του παραπάνω έργου, μέχρι το τέλος του χρόνου. Όπως τόνισε, για την πρόσκληση που βγήκε στον «αέρα» πριν περίπου ένα χρόνο από το ΥπΑΑΤ και το υπουργείο Υποδομών, με δημόσια δαπάνη 169 εκατ. ευρώ και δυνατότητα υπερδέσμευσης στα 500 εκατ. ευρώ υποβλήθηκαν προτάσεις συνολικού ύψους 2,8 δισ. ευρώ κι επίκεινται αποτελέσματα.

Επιπλέον η Γενική Γραμματέας είπε ότι, στο τέλος του χρόνου θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για την άρδευση. Πάντως, όπως τόνισε, το φράγμα της Πλακιώτισσας είναι προτεραιότητα, με εντολή από το γραφείο Πρωθυπουργού, γι αυτό και είναι αισιόδοξη.



Πρόκειται για ένα θέμα που ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης είχε αναδείξει ήδη από την προεκλογική του εκστρατεία και στη συνέχεια, παρακολουθεί στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση : «Οι σημερινές δηλώσεις της Γενικής Γραμματέα για το Φράγμα της Πλακιώτισσας είναι μία πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Το έργο αυτό ξεκίνησε το 2007 και με την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το κυρίως φράγμα ολοκληρώθηκε ενώ αναμένεται να έχουμε σύντομα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για να προχωρήσουμε άμεσα στη δημοπράτηση των δικτύων. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να αρδεύσουμε περί τα 30.000 στρέμματα παραγωγικής κρητικής γης.»

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