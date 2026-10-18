Μπιθικώτσης για τον πατέρα του: "Κάθε μέρα μου άφηνε σημειώματα"

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ και αναφέρθηκε στον πατέρα του.

Όπως αποκάλυψε, ο αείμνηστος ερμηνευτής συνήθιζε να του αφήνει καθημερινά μικρά χειρόγραφα σημειώματα, μέσα από τα οποία εξέφραζε την αγάπη του.

«Τον πιο γλυκό πατέρα, έναν πολύ στοργικό πατέρα, ο οποίος με ξύπναγε το πρωί. Άνοιγε την πόρτα, έμπαινε μέσα και μου έφερνε τον χυμό πορτοκάλι και μου έλεγε "πιες το τώρα, θα κόψουν οι βιταμίνες". Είχε πάθος με εμένα ο πατερούλης μου και εγώ με εκείνον. Κάθε μέρα μου άφηνε σημειώματα. Ξύπναγα κάθε μέρα και έβλεπα "Γρηγόρη, μου σ’ αγαπάω", την άλλη μέρα: "Γρηγόρη μου σε λατρεύω", "Δεν μ’ αγαπάς όσο σ’ αγαπώ". Παράπονα. Η αλήθεια είναι ότι την αγάπη που πήρα από αυτόν τον άνθρωπο πώς να τη δώσεις πίσω;», ανέφερε.

«Δεν είχε βρει τρόπο να του δώσω την αγάπη που μου χάρισε. Είχαμε μία σχέση πολύ δυνατή. Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι που τα βράδια, όταν έλειπα, με έπαιρνε τηλέφωνο κατά τις τέσσερις το πρωί, ήξερε ότι ξενυχτούσα. Με περίμενε πάνω στο δωμάτιο, έπαιζε πάντα μπουζούκι, μου έλεγε "φέρε μου ένα τσιγάρο", του το είχαν απαγορεύσει οι γιατροί. Ξημέρωνε, μου έπαιζε μπουζούκι και τραγουδούσε πάντα, μετά άρχιζε και μου έλεγε όλη την ιστορία της ζωής του. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να ξέρει μέχρι και την τελεία, όπως την ξέρω εγώ. Τα καλά του και τα κακά του».

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