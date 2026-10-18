«Έφυγε» από την ζωη ο Δημήτρης Κύζας-΄Ειχε αγωνιστεί στον ΟΦΗ

Πένθος στο κυπριακό ποδόσφαιρο και στην οικογένεια της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Δημήτρης Κύζας,χτυπημένος από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα τόσο στην Κύπρο όσο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Γεννημένος στις 6 Σεπτεμβρίου 1953 στο Παραλίμνι, ο Κύζας έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου, προτού μετακομίσει στην Ελλάδα το 1975 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Με τη φανέλα του «τριφυλλιού» αγωνίστηκε μέχρι το 1981, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του νταμπλ τη σεζόν 1976-77, καθώς και του Βαλκανικού Κυπέλλου το 1977. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε στον ΟΦΗ(1982-83 και ακολούθως στην Παναχαϊκή, με την οποία συνέδεσε το μεγαλύτερο μέρος της πορείας του, ολοκληρώνοντας την καριέρα του το 1989.

Ιδιαίτερη θέση στην ποδοσφαιρική του διαδρομή είχε και η Εθνική Κύπρου, την οποία υπηρέτησε ως διεθνής, καταγράφοντας εννέα συμμετοχές και ένα γκολ. Η παρουσία του στην Εθνική αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο της καριέρας του, καθώς εκπροσώπησε την Κύπρο σε διεθνές επίπεδο.

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Πάτρα, όπου δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος του Συλλόγου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής. Το 2016 τιμήθηκε από την ομάδα για τη συνολική προσφορά του.

Ο Δημήτρης Κύζας αφήνει πίσω του μια σημαντική ποδοσφαιρική διαδρομή, με αφετηρία το Παραλίμνι και παρουσία τόσο στο κυπριακό όσο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.