Μπαριτάκης: "Ζωντανά" χωριά και νερό για την αγροτική παραγωγή, αποτελούν προτεραιότητα για τον Δήμο Βιάννου

Τους στόχους που έχει θέσει η Δημοτική Αρχή για το Δήμο Βιάννου, σε σχέση με τη στήριξη των οικισμών, σε σχέση με τη διασφάλιση του νερού και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ανέπτυξε ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης, στη διάρκεια της εκδήλωσης «LEADER Talks: Ο τόπος που δημιουργεί», που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο ΔΙΑΣ στις Αρχάνες.

Στην εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, στο πλαίσιο των Τοπικών Προγραμμάτων ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου και Αστερούσια – Μεσαρά 2023-2027 ο κ. Μπαριτάκης μετείχε στη θεματική ενότητα: «Ζωντανοί οικισμοί και νερό για την αγροτική παραγωγή».

Κατά την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Βιάννου υπογράμμισε ότι η διατήρηση "ζωντανών" και λειτουργικών οικισμών, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση επαρκών αρδευτικών υποδομών, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της υπαίθρου και την παραμονή των κατοίκων στον τόπο τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις παρεμβάσεις ανάπλασης τμημάτων των οικισμών της Κάτω Βιάννου και του Συκολόγου, καθώς και στην ανάπλαση της Εμπάρου. Πρόκειται, όπως είπε ο κ. Μπαριτάκης για έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων, στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας των οικισμών και στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τους κατοίκους.

Παράλληλα, ο κ. Μπαριτάκης ανέδειξε τη σημασία της δημιουργίας και αναβάθμισης υποδομών για τα παιδιά και τις οικογένειες, με παρεμβάσεις που αφορούν τις παιδικές χαρές στο Κατωφύγι, στο Μιλλιαράδων και στον Κερατόκαμπο.

Όπως τόνισε, η ανάπτυξη της Υπαίθρου δεν περιορίζεται στα τεχνικά έργα, αλλά συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη δημιουργία προοπτικών για τις νεότερες γενιές.

Κεντρική θέση στην εισήγηση του Δημάρχου είχε το ζήτημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική αλλαγή και οι παρατεταμένες περίοδοι ανομβρίας εντείνουν τις ανάγκες της αγροτικής παραγωγής.

Ο κ. Μπαριτάκης είπε ότι στο πλαίσιο αυτό, ξεχώρισαν δύο σημαντικές παρεμβάσεις για την περιοχή: η αξιοποίηση της αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Στεροβύζι» της Εμπάρου, για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης λόγω ξηρασίας, και η αποκατάσταση του δικτύου άρδευσης της Τοπικής Κοινότητας Αμιρών, με αντικατάσταση αγωγών και εξοπλισμού ελέγχου, στην περιοχή Αγγισαρομούρι.

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι τα έργα άρδευσης αποτελούν επενδύσεις στην αγροτική οικονομία, στη διατήρηση του παραγωγικού ιστού και στη δυνατότητα των ανθρώπων της περιοχής να εξακολουθήσουν να καλλιεργούν τη γη τους.

Ειδικότερα, κατά την παρουσίαση των παρεμβάσεων στον Δήμο Βιάννου αναφέρθηκαν ως χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα ακόλουθα έργα και ποσά:



-Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης στην περιοχή «Αγγισαρομούρι» της Κοινότητας Αμιρών – Αντικατάσταση αγωγών και εξοπλισμού ελέγχου: 400.000 ευρώ.



-Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού Δήμου Βιάννου: 100.000 ευρώ.



-Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Στεροβύζι» της Κοινότητας Εμπάρου: 100.000 ευρώ.



-Ανάπλαση οικισμών Συκολόγου και Κάτω Βιάννου: 450.000 ευρώ.



-Ανάπλαση οικισμού Εμπάρου: 200.000 ευρώ.

Ο κ. Μπαριτάκης αναφέρθηκε επίσης, στον καθοριστικό ρόλο των προγραμμάτων LEADER και στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των αναπτυξιακών φορέων, των παραγωγών, των επαγγελματιών, των πολιτιστικών συλλόγων και των τοπικών κοινωνιών.

Όπως σημείωσε, ιδιαίτερα για τους μικρούς και αγροτικούς δήμους, η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, η τεχνική υποστήριξη και η ωρίμανση των απαραίτητων μελετών αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη μετατροπή του σχεδιασμού σε συγκεκριμένα έργα με ουσιαστικό αντίκτυπο.

«Για εμάς στον Δήμο Βιάννου, το ζητούμενο είναι ξεκάθαρο: να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα χωριά μας να παραμείνουν ζωντανά και η αγροτική μας παραγωγή να έχει μέλλον», επισήμανε ο Δήμαρχος Βιάννου.

Και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πίσω από κάθε έργο βρίσκονται άνθρωποι, οικογένειες, παιδιά, αγρότες, επαγγελματίες και νέοι που επιθυμούν να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

«Η Δημοτική Αρχή Βιάννου συνεχίζει να θέτει στο επίκεντρο του σχεδιασμού της την αναβάθμιση των οικισμών, την ενίσχυση των υποδομών και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με στόχο τη διαμόρφωση ουσιαστικών προοπτικών για την τοπική κοινωνία και τις επόμενες γενιές», κατέληξε ο κ. Μπαριτάκης.

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