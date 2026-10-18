Χαλέπι: Η ιστορική πόλη της Συρίας που επιστρέφει στον τουριστικό χάρτη μετά τον πόλεμο

Για δεκαετίες, η Συρία βρισκόταν έξω από τον χάρτη των συνηθισμένων τουριστικών προορισμών. Ο εμφύλιος πόλεμος, οι καταστροφές και η ανθρωπιστική κρίση έκαναν τα ταξίδια στη χώρα απαγορευτικά για πολλούς επισκέπτες.

Τώρα, καθώς οι συνθήκες μεταβάλλονται και ορισμένα ιστορικά μνημεία και αγορές ανοίγουν ξανά, το ενδιαφέρον για τη Συρία φαίνεται να ανακάμπτει. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Χαλέπι, μία από τις ιστορικότερες πόλεις της Μέσης Ανατολής, που επιχειρεί να ξαναβρεί τη θέση της στον διεθνή ταξιδιωτικό χάρτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Far Out Magazine, περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες επισκέφθηκαν τη Συρία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 1,67 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο αριθμός αυτός ξεπερνά και το σύνολο των αφίξεων για ολόκληρο το 2024. Η εξέλιξη αποτυπώνει την αυξανόμενη κινητικότητα προς τη χώρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν εξαλειφθεί οι κίνδυνοι ή ότι όλες οι περιοχές είναι κατάλληλες για επίσκεψη.

Μια πόλη στο σταυροδρόμι αυτοκρατοριών

Η ιστορία του Χαλεπίου εκτείνεται σε χιλιετίες. Η στρατηγική του θέση, ανάμεσα στην Ασία, τη Μεσοποταμία και την Ευρώπη, το μετέτρεψε σε κομβικό σημείο εμπορίου και σε διαρκές πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ διαφορετικών αυτοκρατοριών και πολιτικών δυνάμεων. Ακκάδιοι, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Σελτζούκοι, Αββασίδες, Μογγόλοι και Οθωμανοί άφησαν το αποτύπωμά τους στην πόλη, ενώ αργότερα ακολούθησαν η γαλλική εντολή και οι πολιτικές μεταβολές του 20ού αιώνα.

Αυτή η διαδοχή εξουσιών διαμόρφωσε την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και την πολιτισμική ταυτότητα του Χαλεπίου. Τα παζάρια της οθωμανικής περιόδου, οι παλιές εμπορικές κατοικίες και τα διαφορετικά αρχιτεκτονικά στρώματα μαρτυρούν την ιστορία μιας πόλης που υπήρξε για αιώνες τόπος συνάντησης πολιτισμών. Στις αγορές της δραστηριοποιούνταν Ευρωπαίοι έμποροι, ενώ κοινότητες Αρμενίων χριστιανών και Σεφαραδιτών Εβραίων συνέβαλαν στη διαμόρφωση του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα αξιοθέατα βρίσκεται η Ακρόπολη του Χαλεπίου, το επιβλητικό οχυρωμένο συγκρότημα που δεσπόζει πάνω από την πόλη. Έπειτα από χρόνια συγκρούσεων και φθορών, τμήματά της έχουν αποκατασταθεί και είναι και πάλι προσβάσιμα στους επισκέπτες. Οι εργασίες συντήρησης επιτρέπουν την ανάδειξη στοιχείων της ιστορικής της διαδρομής, ανάμεσά τους η γέφυρα και η αίθουσα του θρόνου των Αγιουβιδών.

Εξίσου σημαντικό σημείο αναφοράς είναι η σκεπαστή αγορά του Χαλεπίου, ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπορικών δρόμων που για αιώνες αποτελούσε την καρδιά της οικονομικής ζωής της πόλης. Μεγάλα τμήματά της υπέστησαν σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου, όμως οι εργασίες αποκατάστασης επιχειρούν να επαναφέρουν τη λειτουργία και την ιστορική της φυσιογνωμία.

Οι επισκέπτες κατευθύνονται επίσης προς τη χριστιανική συνοικία Τζντέιντε, γνωστή για τα ιστορικά κτίρια και τα στενά της δρομάκια. Παράλληλα, παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως η σαπωνοποιία, εξακολουθούν να συνδέουν την πόλη με την παραγωγική της ιστορία και την τοπική χειροτεχνία.

Η γαστρονομία ως μέρος της πολιτισμικής ταυτότητας

Το Χαλέπι θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα γαστρονομικά κέντρα της Συρίας. Η μακραίωνη εμπορική του ιστορία, με τα μπαχαρικά και τα προϊόντα να διακινούνται μέσω των δρόμων που συνέδεαν την Ανατολή με τη Δύση, επηρέασε καθοριστικά την τοπική κουζίνα. Οι γεύσεις της πόλης ενσωματώνουν διαφορετικές παραδόσεις, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα που αποτελεί πλέον έναν ακόμη λόγο επίσκεψης.

Για τους ταξιδιώτες που αναζητούν προορισμούς έξω από τις καθιερωμένες τουριστικές διαδρομές, το Χαλέπι προσφέρει την εμπειρία μιας πόλης όπου η ιστορία παραμένει ορατή στην καθημερινότητα: στις αγορές, στα εργαστήρια, στα μνημεία και στις γειτονιές της. Το ενδιαφέρον για τέτοιους προορισμούς ενισχύεται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία μπορούν να μετατρέψουν σχετικά άγνωστες τοποθεσίες σε δημοφιλείς ταξιδιωτικές επιλογές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ανοικοδόμηση δεν σημαίνει ότι ο πόλεμος ανήκει στο παρελθόν

Η επιστροφή των επισκεπτών συνδέεται με την προσπάθεια ανασυγκρότησης μιας πόλης που έχει πληγεί βαθιά από τον πόλεμο. Οι καταστροφές, οι οικογένειες που διαλύθηκαν και οι κοινωνικές πληγές παραμένουν μέρος της πραγματικότητας του Χαλεπίου. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τον καταστροφικό σεισμό του 2023, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και ανθρωπιστική κρίση.

Η αποκατάσταση των μνημείων και των εμπορικών χώρων έχει σημασία όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά και για την οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης. Ωστόσο, η αναβίωση της τουριστικής δραστηριότητας δεν πρέπει να συγχέεται με την πλήρη αποκατάσταση των συνεπειών του πολέμου.

Το ίδιο το δημοσίευμα επισημαίνει ότι το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών εξακολουθεί να συμβουλεύει τους πολίτες να μην ταξιδεύουν στη Συρία. Επομένως, η αύξηση των αφίξεων δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη ότι το ταξίδι στη χώρα είναι ασφαλές. Όποιος εξετάζει το ενδεχόμενο επίσκεψης χρειάζεται να ενημερώνεται για τις πιο πρόσφατες επίσημες ταξιδιωτικές οδηγίες και να αξιολογεί προσεκτικά τις συνθήκες.

Το Χαλέπι βρίσκεται έτσι ανάμεσα σε δύο πραγματικότητες: από τη μία, την επιθυμία να ανακτήσει τη θέση του ως ιστορικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής και, από την άλλη, το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης μετά από χρόνια βίας και καταστροφών. Η επιστροφή του στον τουριστικό χάρτη μπορεί να συμβάλει σε ένα νέο κεφάλαιο για την πόλη, αλλά η πορεία αυτή παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια, την αποκατάσταση και την καθημερινότητα των κατοίκων της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός οδηγός και δύο τραυματίες – Ανάμεσά τους ένα παιδί

Θάνατος Μαζωνάκη: Επήλθε από "κοκτέιλ" προποφόλης και μιδαζολάμης - Τι δείχνουν οι τοξικολογικές

Μεταναστευτικό: 479 άτομα παραμένουν σε Ιεράπετρα και Ηράκλειο