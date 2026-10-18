Τίτλος στα Χανιά για την Εθνική Ελλάδας ράγκμπι!

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με εντυπωσιακό τρόπο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο European Championship C η Εθνική μας ομάδα ράγκμπι χάρη στη νίκη της επί της Γερμανίας με 68-14 στο Εθνικό Στάδιο Χανίων.

Η ελληνική ομάδα πανηγύρισε το Σάββατο (17/10) την κατάκτηση της πρώτης θέσης και την άνοδο στην αμέσως υψηλότερη κατηγορία (Β), ολοκληρώνοντας με δύο νίκες τη διοργάνωση.

Μετά την επικράτηση απέναντι στη Μάλτα με 20-18, η Εθνική χρειαζόταν ακόμη μία νίκη για να εξασφαλίσει την πρωτιά. Αυτή ήρθε με εμφατικό τρόπο απέναντι στη Γερμανία, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να φτάνει τους 68 πόντους.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Τάιρον Τσαγκάλιος, ο οποίος σημείωσε τρία tries, ενώ από δύο πέτυχαν οι Λέον Μπάκης και Γιώργος Χιόνης. Από ένα try σημείωσαν οι Ρόμπερτ Τουλιάτου, Εντι Μαρκόπουλος, Αλέξανδρος Λινοξυλάκης, Σάμιουελ Στρατής και Αλέξανδρος Αλιού. Ο Στρατής είχε επίσης δέκα εύστοχες μετατροπές, ολοκληρώνοντας μια παραγωγική εμφάνιση για την ελληνική ομάδα.

Η αναμέτρηση είχε ιδιαίτερη σημασία και για την ανάπτυξη του Rugby League στην Κρήτη, καθώς τα Χανιά φιλοξένησαν για πρώτη φορά διεθνή αγώνα της Εθνικής.

Ελλάδα (προπονητής Στιβ Γεωργαλλής): Τσαγκάλιος, Λινοξυλάκης, Αγκοστίνι-Λέλαντ, Στρατής, Χιόνης, Μπάκης, Μαρκόπουλος, Νικ. Τουλιάτου, Γιόβας, Μπαστάς, Εσκιόγλου, Αλιού, Ρομπ. Τουλιάτου, Στεφάνου, Κακούρης, Δοξαστάκης, Κακαβελάκης.

Γυναίκες: Ηττα από την Τζαμάικα

Πριν από το παιχνίδι Ελλάδας-Γερμανία στους άνδρες προηγήθηκε παιχνίδι της Εθνικής γυναικών η οποία γνώρισε την ήττα από την Τζαμάικα με 20-6 επίσης στο Εθνικό Στάδιο Χανίων.

Το παιχνίδι αποτέλεσε την πρώτη διεθνή συνάντηση των δύο ομάδων, με βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη.

Η Τζαμάικα στηρίχθηκε στην παρουσία της Έμιλι Μπελ, η οποία πέτυχε δύο tries, στο 56ο και στο 65ο λεπτό. Η Χάνα Μακφέρσον είχε ανοίξει το σκορ στο 44ο λεπτό.

Για την Ελλάδα σκόραρε η Σοφία Αναγνωστοπούλου στο 75ο λεπτό, ενώ η Γεωργία Καλομενοπούλου πρόσθεσε δύο πόντους με την εύστοχη μετατροπή.

Στην αποστολή της ελληνικής ομάδας συμμετείχαν έξι αθλήτριες των Cretan Gunners.

Η σύνθεση της Ελλάδας (προπονητής Νίκος Στεφάνου): Μπάλλα, Σωτ. Σκουρολιάκου, Λυμπέρη, Τιμουρτουρκάν, Αναγνωστοπούλου, Κούτσικου, Καλομενοπούλου, Αγγελακοπούλου, Αγγ. Σκουρολιάκου, Δαλάκη, Μάντεϊ, Παρθενόγλου, Κιτσανέλη, Κάτσιρου, Τσιριτάκη, Κατσαρή, Ζης.