Ιαπωνία: Όλοι οι πολίτες θα έχουν το ίδιο επίθετο το 2531

Όλοι οι Ιάπωνες ενδέχεται να έχουν το ίδιο επώνυμο μέχρι το 2531, εάν δεν αλλάξει η νομοθεσία που υποχρεώνει τα παντρεμένα ζευγάρια να χρησιμοποιούν κοινό επίθετο.

Αυτό εκτιμά επιστημονική μελέτη του καθηγητή Οικονομικών Χιρόσι Γιοσίντα, από το Πανεπιστήμιο Τοχόκου, σύμφωνα με την οποία το επώνυμο «Σάτο», που είναι ήδη το πιο διαδεδομένο στη χώρα, θα μπορούσε να καλύπτει το σύνολο του πληθυσμού σε περίπου 500 χρόνια.

Σήμερα, το φέρει το 1,5% των Ιαπώνων, ενώ, εάν συνεχιστεί η σημερινή τάση, εκτιμάται ότι μέχρι το 2446 θα το έχει το μισό του πληθυσμού.

Στην Ιαπωνία, τα ζευγάρια υποχρεούνται να επιλέγουν ένα κοινό επώνυμο κατά τον γάμο, με τις γυναίκες να αλλάζουν το δικό τους στο 95% των περιπτώσεων.

Ο καθηγητής επισημαίνει ότι, εάν επιτραπεί στους συζύγους να διατηρούν διαφορετικά επίθετα, το ποσοστό των πολιτών με το επώνυμο «Σάτο» το 2531 θα περιοριζόταν στο 7,96%.

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