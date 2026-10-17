Τραμπ: Στον «πάγο» νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

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Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε την Παρασκευή στην υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος, βάζοντας στον «πάγο» την εφαρμογή ενός ευρέος πακέτου νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τη σχετική μετάδοση του Associated Press, ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο για την κίνησή του.

Δικαιολόγησε την απόφαση αναφέροντας απλώς ότι εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ, χωρίς να παρέχει ωστόσο διευκρινίσεις για το ποια ακριβώς μέτρα περιλαμβάνει η αναστολή ή για πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει.

Η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ

Η υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος έρχεται μόλις μία εβδομάδα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε δημόσια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να αγοράσουν ντίζελ απευθείας από τη Μόσχα.

Όπως ανακοινώθηκε, ο κεντρικός στόχος αυτής της επιλογής είναι η άμεση μείωση των διεθνών τιμών ενέργειας. Κι όμως, μια τέτοια εξέλιξη αλλάζει βίαια τα δεδομένα στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Τα έσοδα από τις εξαγωγές ενεργειακών πόρων αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης για τη ρωσική οικονομία εν μέσω του πολέμου. Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας αποτελούσαν το κύριο εμπόδιο σε αυτή τη συνεχή ροή ρευστότητας.

Η κληρονομιά του Λίντσεϊ Γκράχαμ

Το πακέτο που ανεστάλη είχε συνδεθεί άμεσα με τη νομοθετική πρωτοβουλία του εκλιπόντος γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Ο αρχικός σχεδιασμός του πλαισίου είχε ως ρητό σκοπό να μπλοκάρει τους οικονομικούς πόρους που επιτρέπουν στη ρωσική πολεμική μηχανή να διατηρεί την πίεση στο Κίεβο.

Την ίδια ώρα, η πλήρης απουσία λεπτομερειών από το έγγραφο που έφτασε στα χέρια των Αμερικανών νομοθετών αφήνει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο για μια ευρύτερη αλλαγή πλεύσης στην ενεργειακή πολιτική της Ουάσιγκτον.

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