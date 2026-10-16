Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 100-105: Μάγκες Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με δύο σπουδαία «διπλά» επί ισπανικού εδάφους τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, καθώς μετά την επική ανατροπή στη Βαλένθια ακολούθησε απόψε το πέρασμά του από τη Βαρκελώνη. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 105-100 της Μπαρτσελόνα στην παράταση (92-92κ.α.), για την 6η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 5-1 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους Καταλανούς στην τρίτη ήττα τους.

Στην τελευταία περίοδο, το ψηλό σχήμα της Μπαρτσελόνα της έδωσε συνεχείς ανανεώσεις επιθέσεων. Έτσι, παρά την αστοχία της, κατάφερε να μείνει κοντά στο σκορ και, με τρίποντο του Γκίμπσον, να μειώσει στους 7 (77-84). Ο Φουρνιέ ήταν πολύ άστοχος και ο Γκίμπσον με τον Εβγουόμαν μείωσαν στους 3 (81-84). Ωστόσο, ο Εντιάι κέρδισε το φάουλ του Νίμπο, η Μπαρτσελόνα δέχθηκε τεχνική ποινή κι ο Ολυμπιακός πήρε αέρα 6 πόντων (81-87), 2.30 λεπτά πριν τη λήξη. Ο ΜακΙντάιρ με τρίποντο έκανε το 90-83, αλλά η Μπαρτσελόνα δε τα παράτησε. Με καλάθια των Πάρα και Ρόμπινσον, μείωσε στους δύο πόντους (88-90). Οι διαιτητές είδαν αντιαθλητικό φάουλ του Φουρνιέ στον Νίμπο, με τον Γάλλο να αποβάλλεται. Ο Αμερικανός είχε 1/2 βολές, με τον Πάντερ να κάνει έρμπολ στα 10 δεύτερα. Ο Βεζένκοφ είχε 2/2 βολές για το 89-92, αλλά ο Ρόμπινσον έβαλε τρελό τρίποντο για το 92-92. Ο Τζόσεφ αστόχησε και το ματς πήγε παράταση.

Στην παράταση, ο Μάρτιν έκανε με τρίποντο το 95-92, αλλά ο Εντιάι δήλωσε παρών. Με έξι σερί πόντους, ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά στο σκορ με 98-95, δύο λεπτά πριν το φινάλε. Μετά, ανέλαβε ο El Problema. Με πέντε σερί πόντους, ο Μοντέρο έκανε το 95-103 ακόμη και με κουτσό.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 47-57, 66-77, 92-92κ.α., 100-105 παρ.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Σέκουλιτς): Πάντερ 4 (2/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα), Γκίμπσον 11 (2/3 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 7 ασίστ), Μάρτιν 17 (4/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ουμούντε 8 (1/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα), Ρόμπινσον 17 (1/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ασίστ), Μπριθουέλα 13 (2/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα), Ούμπαλ, Ενκαμουά, Εβουόμαν 4 (2/8 σουτ, 7 ριμπάουντ), Μπαλτσερόφσκι 5 (4 ριμπάουντ), Νίμπο 11 (5/6 δίποντα, 1/3 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πάρα 10 (2/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 17 (3/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γουορντ 7 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Μοντέρο 16 (1/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Βεζένκοβ 25 (6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 10/10 βολές, 6 ριμπάουντ, 8 κερδισμένα φάουλ), Παπανικολάου 3 (1), Εντζάι 17 (4/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ), Τζόσεφ 7 (2/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Χολ 5 (2/3 δίποντα, 1/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Τζόουνς 5 (7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φουρνιέ 6 (1/3 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 1/3 βολές, 2 ριμπάουντ)