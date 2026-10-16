Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ 81-91: «Ριφιφί» στο ΟΑΚΑ!

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν καταπληκτική στο ΟΑΚΑ και ανάγκασε τον Παναθηναϊκό να υποκλιθεί, καθώς επικράτησε με 91-81 μέσα στο ΟΑΚΑ και τον υποχρέωσε την πρώτη του ήττα στην EuroLeague

Το πρώτο μέρος ανήκε ουσιαστικά στη Χάποελ, η οποία κατάφερε να μπλοκάρει τον Παναθηναϊκό μια και δεν τον άφηνε να επιτεθεί από το λόου ποστ και να δημιουργήσει, ενώ στην επίθεση με τον Οτούρου και τον ΛεΝτέι είχε καταφέρει να βρίσκει λύσεις.

Κυρίως όμως είχε «απενεργοποιήσει» την άμυνα του Παναθηναϊκού στην περιφέρεια βγάζοντας αμέσως τη μπάλα από τα χέρια των περιφερειακών της και δημιουργώντας για τους ψηλούς της.

Έτσι προηγήθηκε με 21-29 στο 9’ με τον Φρανσίσκο να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να φέρνει στα ίσια το ματς και το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται με 46-48.

Οι Χέιζ-Ντέιβις, Γιαμπουσέλε, Λεσόρ ήταν σε κακή βραδιά κάμνοντας λάθη, χάνοντας ριμπάουντ και φάσεις στην άμυνα.

Οι Ισραηλινοί συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο εκμεταλλευόμενοι την αστοχία και τα βεβιασμένα σουτ των παικτών του Παναθηναϊκού, ειδικά ο Χέιζ-Ντέιβις ενεργούσε σχεδόν έξω από κάθε πλάνο και διατηρούσαν το προβάδισμα με τον ΛεΝτέι και τον Οντιάσε να δίνουν λύσεις παίρνοντας διαφορά δέκα πόντων (61-71 στο 31’)!

Με τον Χουάντσο να βγάζει εξαιρετικές άμυνας όμως ο Παναθηναϊκός βρήκε τρόπο να κόψει την επιθετική παραγωγή των αντιπάλων του και πέρασε μπροστά με 72-71 στ 35’ με σερί 11-0.

Η Χάποελ όμως βρήκε τις λύσεις με τους Μπράιαντ και ΛεΝτέι, προηγήθηκε με έξι πόντους (78-86 στο 38’) και με ένα σούπερ τρίποντο του Μίσιτς το 1.08’’… τέζαρε το ματς με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν μεγάλη νίκη με το τελικό 81-91.



Τα δεκάλεπτα: 25-29, 46-48, 59-68, 61-68, 81-91

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης,Φρανσίσκο 22 (6/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Μωραΐτης, Μπάντιο 12, Χέιζ-Ντέιβις 8 (3/8 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 λάθη), Γκραντ 8 (2/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λεσόρ 11 (2 κλεψίματα), Γιαμπουσέλε 7 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 4 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μήτογλου 5, Μαντζούκας 2, Φαλ 2

ΧΑΠΟΕΛ (Ιτούδης): Τόπιν, Τζέρμαν, Μπλέικνι 9 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μπράιαντ 14 (1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόφι 7, Γουέινραϊτ 3 (3 ασίστ), Σατοράνσκι 5 (1/3 τρίποντα, 2 ριμπαουντ, 3 ασίστ), ΛεΝτέι 17 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 λάθη), Οντιάσε 6, Μίτσιτς 9 (3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 λάθη), Οτούρου 13 (5 ριμππαουντ), Καμπόκλο 8 (1)