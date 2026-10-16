Ισπανία: Ο φετινός Σεπτέμβριος ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ

Για την Ισπανία, ο φετινός ήταν ο πιο ζεστός Σεπτέμβριος αφότου άρχισαν οι μετρήσεις το 1961, με την ασυνήθιστα υψηλή για την εποχή θερμοκρασία να παρατείνει το καλοκαίρι κατά έναν επιπλέον μήνα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet.

Καταγράφηκε μέση θερμοκρασία 22,5 βαθμών Κελσίου, δηλαδή κατά 3,4 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη της μέσης κανονικής του Σεπτεμβρίου για την περίοδο αναφοράς 1991-2020 και 0,7 βαθμό Κελσίου μεγαλύτερη σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 1987, που ήταν ο πιο ζεστός Σεπτέμβριος που είχε καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Ο Σεπτέμβριος του 2026 ήταν εξαιρετικά ζεστός», τονίζεται στην ανακοίνωση της Aemet, που χαρακτηρίζει την υπέρβαση των 3,4 βαθμών Κελσίου «ανωμαλία».

«Για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο εμφανίστηκε μέση θερμοκρασία μεγαλύτερη της μέσης κανονικής για το καλοκαίρι (22,1 βαθμοί Κελσίου για την περίοδο 1991-2020),» επέμεινε η υπηρεσία.

Η κλιματική αλλαγή είχε αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές όλο το καλοκαίρι στην Ισπανία και στις αρχές Οκτωβρίου οι καταρρακτώδεις βροχές και μια καταιγίδα με τροπικά χαρακτηριστικά είχαν αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους ενώ ένας άλλος αγνοείται στην Καταλονία (βορειοανατολική Ισπανία).

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