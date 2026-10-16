Αρναουτάκης για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη: «Η Κρήτη αποχαιρετά μια εμβληματική προσωπικότητα»

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Με θλίψη αποχαιρετά η Κρήτη τον Γιώργο Ι. Βαρδινογιάννη, γνωστό ως «Καπετάνιο», ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στην επιχειρηματική, ναυτιλιακή και αθλητική ιστορία της χώρας.

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, αναφέρεται στην πολυετή διαδρομή και την προσφορά του εκλιπόντος, υπογραμμίζοντας τους δεσμούς του με τον τόπο καταγωγής του, την Επισκοπή Ρεθύμνου.

Όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπηρέτησε και αγάπησε ολόψυχα τον τόπο του σε όλη του τη ζωή, ενώ η παρουσία του στον ελληνικό αθλητισμό υπήρξε ιστορική. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο, το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Αρναουτάκη, αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη.

Στο μήνυμά του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Με θλίψη και σεβασμό, η Κρήτη αποχαιρετά τον Γιώργο Ι. Βαρδινογιάννη.

Γεννημένος στην Επισκοπή Ρεθύμνου, την οποία υπηρέτησε και αγάπησε ολόψυχα σε όλη του τη ζωή, ο "Καπετάνιος" υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα που ανεξίτηλα σφράγισε την επιχειρηματική, ναυτιλιακή και αθλητική ιστορία της χώρας.

Η πολυετής και ιστορική διαδρομή του στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς και το αθόρυβο αλλά ουσιαστικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο, αποτελούν παρακαταθήκη ήθους και ηγετικής προσφοράς.

Ως Περιφέρεια Κρήτης, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Αιώνια η μνήμη του».

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